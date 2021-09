Πολιτική

Υπουργός Πολιτικής Προστασίας: Σήμερα οι ανακοινώσεις

Ποιος είναι ο Χρήστος Στυλιανίδης ο οποίος αναμένεται να αναλάβει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.

Σήμερα θα ανακοινωθεί ο νέος Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, με τις πληροφορίες της τελευταίας στιγμής, να φέρουν ως φαβορί για την θέση, τον πρώην επίτροπο διαχείρισης κρίσεων, Χρήστο Στυλιανίδη.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης είναι Κύπριος πολιτικός, που έχει και την ελληνική υπηκοότητα, ο οποίος διετέλεσε στο παρελθόν (2014–2019) Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αντικείμενο την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων και τον τελευταίο χρόνο είναι άμισθος σύμβουλος του Έλληνα αντιπροέδρου της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά.

Ο κ. Στυλιανίδης είναι 63 ετών, έχει σπουδάσει στη Σχολή Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και στο παρελθόν έχει εκλεγεί βουλευτής και ευρωβουλευτής με το δεξιό κόμμα Δημοκρατικός Συναγερμός με το οποίο συμπορεύτηκε την περίοδο του Σχεδίου Ανάν. Νωρίτερα και όσο σπούδαζε στην Ελλάδα είχε σχέσεις με τη Νεολαία του ΚΚΕ Εσωτ., ενώ μετέπειτα στην Κύπρο κατατασσόταν στους προερχόμενους από την Κεντροαριστερά νέους πολιτικούς, καθώς είχε συνεργαστεί και με τον αείμνηστο Γιάννο Κρανιδιώτη στην προσπάθεια ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ.

Πάντως, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021, στις 11:30, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την ολοκλήρωση του νέου κυβερνητικού σχήματος και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου.

