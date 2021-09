Κοινωνία

Κηδεία Μίκη Θεοδωράκη: την Πέμπτη το πρωί το “ύστατο χαίρε”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία και πότε θα γίνει η ταφή του. Ποιοι θα μιλήσουν στην “τελετή αποχαιρετισμού” στην Μητρόπολη Αθηνών, όπου ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα.

Παρατείνεται για μία ώρα, έως τις 20:00, το λαϊκό προσκύνημα για τον Μίκη Θεοδωράκη, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση η παράταση γίνεται λόγω της καθυστέρησης έναρξης του λαϊκού προσκυνήματος.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΚΚΕ, « Το λαϊκό προσκύνημα για το Μίκη Θεοδωράκη ξεκίνησε σήμερα, στη Μητρόπολη Αθηνών και, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα συνεχιστεί την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου από τις 10.00 το πρωί ως τις 7.00 το απόγευμα, και την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου από τις 10.00 το πρωί ως τις 2.00 το μεσημέρι.

Η τελετή αποχαιρετισμού του Μίκη Θεοδωράκη θα γίνει την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου, στις 3.00 μμ, από την Μητρόπολη Αθηνών.

Για τον εκλιπόντα θα μιλήσουν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης είχε ζητήσει, με την πολιτική διαθήκη του, να γίνει σεβαστή η ιδεολογία του και οι αγώνες του για την ενότητα των Ελλήνων.

Στη συνέχεια η σορός του Μίκη Θεοδωράκη θα μεταφερθεί, με πλοίο στα Χανιά. Την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, στην εκκλησία του Γαλατά Χανίων, θα ψαλεί η νεκρώσιμη ακολουθία και θα ακολουθήσει η ταφή του στο κοιμητήριο του χωριού, σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία».

Ειδήσεις σήμερα:

Ευάγγελος Τουρνάς: Ποιος είναι ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη

Πέθανε ο Βασίλης Κουρτάκης

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Νίκος Κουρής “έρχεται” ως Ζάχος Λυκογιάννης (εικόνες)