Κοινωνία

Προβλήματα στα δρομολόγια των πλοίων λόγω ανέμων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια. Ποια δρομολόγια πραγματοποιούνται.

Προβλήματα έχουν δημιουργηθεί σε πολλές γραμμές των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, λόγω των ισχυρών ανέμων σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, που σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα ανατολικά φθάνουν κατά τόπους τα 8 και στο Αιγαίο τοπικά τα 9 μποφόρ.

Από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται προσωρινά μόνο τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, από το λιμάνι της Ραφήνας δεν εκτελούνται τα δρομολόγια για Μαρμάρι και Κυκλάδες, όπως και από την Αγ.Μαρίνα για Νέα Στύρα.

Από το λιμάνι του Λαυρίου δεν πραγματοποιούνται επίσης τα δρομολόγια για Κύθνο και Κέα,

Κλειστή είναι προσωρινά η γραμμή Πέραμα-Παλούκια, ενώ μέχρι τις 7.30 το πρωί κλειστή θα είναι η γραμμή Πάχη Μεγάρων-Φανερωμένη Σαλαμίνας.

Επίσης έως τις 8 το πρωί κλειστή θα είναι στη βόρεια Ελλάδα η γραμμή Καβάλα-Πρίνου.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία, λόγω τροποποιήσεων η αλλαγών που μπορούν να υπάρξουν στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών σε πολλές θαλάσσιες περιοχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Formula 1: Ο Χάμιλτον αποχαιρέτισε τον Μπότας

Κορονοϊός: Ανοίγει η πλατφόρμα για την 3η δόση – Ποιους αφορά

Μίκης Θεοδωράκης: Συνεχίζεται το λαϊκό προσκύνημα και το “θρίλερ” με το γραφείο τελετών