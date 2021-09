Τεχνολογία - Επιστήμη

100 δόσεις - Δήμος Αθηναίων: Ψηφιακά η ρύθμιση οφειλών

Ψηφιακά, χωρίς καμία ταλαιπωρία, με λίγα μόνο «κλικ» μπορούν πλέον επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα να ρυθμίζουν όλες τις οφειλές τους και μέχρι εκατό δόσεις προς τον Δήμο Αθηναίων.

Έτσι, όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας για ρύθμιση των οφειλών τους μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου στη διεύθυνση: https://eservices.cityofathens.gr και να επιλέγουν την ψηφιακή υπηρεσία: Αίτηση για ρύθμιση οφειλών (Ν.Ν.4764/2020).Στη συνέχεια με τους κωδικούς τους στο Taxisnet, πρέπει να ανεβάσουν τα απαραίτητα -κατά περίπτωση- δικαιολογητικά με βάση τις υποδείξεις της πλατφόρμας. Ακολούθως, οι υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή του, θα διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά την αίτηση και θα ενημερώνουν τον αιτούντα αναλυτικά, για το συνολικό ποσό της οφειλής (τέλη, πρόστιμα, προσαυξήσεις), καθώς και για τον μέγιστο αριθμό δόσεων με τις οποίες μπορεί να ρυθμιστεί η οφειλή.

«Γνωρίζουμε ότι χιλιάδες άνθρωποι που βρέθηκαν με μια μικρή ή μεγαλύτερη οφειλή -εξαιτίας και της πανδημίας- θέλουν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους. Η νομοθεσία τους δίνει τη δυνατότητα κι εμείς είχαμε υποχρέωση να κάνουμε τη διαδικασία όσο το δυνατόν πιο απλή, σύντομη και χωρίς ταλαιπωρία. Ο Δήμος, κάνει ψηφιακά¨"άλματα" για να υλοποιήσει τον σχεδιασμό του, και να αλλάξει το υπόδειγμα εξυπηρέτησης, από τα γκισέ και την ταλαιπωρία στην άνεση και την ταχύτητα. Εξελισσόμαστε και γινόμαστε κάθε μέρα πιο αποτελεσματικοί», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Βάσει της υφιστάμενης ρύθμισης για τις οφειλές, οι δόσεις και το ποσοστό της έκπτωσης μπορούν να διαμορφωθούν ως εξής: Εάν εξοφληθούν εφάπαξ, απαλλαγή κατά ποσοστό 100%. Από σε 2 έως 24 δόσεις, η απαλλαγή είναι 80%. Εάν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, η απαλλαγή είναι 70%. Σε 49 έως 72 δόσεις, απαλλαγή 60% και σε 73 έως 100 δόσεις, η απαλλαγή είναι 50%. Στην έκτακτη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία. Σημειωτέον δε , όσοι υπαχθούν στην ρύθμιση θα μπορούν να λαμβάνουν αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής σε περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών. Για να συμβεί αυτό, ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει καταβάλει το 5% της ρυθμιζόμενης οφειλής του για οφειλή μέχρι 5.000 ευρώ, το 10% για οφειλή από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000 ευρώ και το 20% για 10.000,01 και άνω. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι 20 ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και 50 ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

