Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης - “Φωτιά” στην Αχαΐα

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού καταγράφηκαν και την Τρίτη στην Ελλάδα, ενώ αυξητικές τάσεις συνεχίζει να καταγράφει ο αριθμός των ασθενών που είναι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης 2.807 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. : Από το σύνολο των 2.807 κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 28 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 18 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 635 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο και στην Θεσσαλονίκη 336.

Μεγάλη διασπορά του ιού καταγράφεται και στην Αχαΐα με 114 νέα κρούσματα.

Στην Ημαθία καταγράφηκαν ακόμη 87 νέα κρούσματα, στην Λάρισα 84, στην Καβάλα 76 νέες μολύνσεις,. στο Ηράκλειο άλλοι 72 φορείς της νόσου και στην Πιερία άλλα 66 κρούσματα.

Πρόσθετο προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία για το ιικό φορτίο στα λύματα, καθώς σε ορισμένες περιοχές έχει αυξηθεί κατά 200%.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

