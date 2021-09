Κοινωνία

Κατασκοπεία στην Ρόδο: ο ΑΝΤ1 αποκαλύπτει νέα στοιχεία (βίντεο)

Καινούρια δεδομένα, πληροφορίες και μαρτυρίες για την πολύκροτη υπόθεση παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Τρίτης, που μεταδόθηκε απευθείας από την Ρόδο.



Του Χρήστου Μαζανίτη

Μια υπόθεση κατασκοπείας είχε συγκλονίσει την Ρόδο και το Καστελλόριζο, τον περασμένο Δεκέμβριο. Πρωταγωνιστές ήταν, ο μάγειρας ενός πλοίου και ο γραμματέας του τουρκικού προξενείου στο "νησί των Ιπποτών".

Ο ΑΝΤ1, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του οποίου, με την Ρίτσα Μπιζόγλη, παρουσιάστηκε απευθείας από την Ρόδο την Τρίτη, αποκαλύπτει νέα στοιχεία ξετυλίγοντας το κουβάρι της ιστορίας.

Τον Δεκέμβρη του 2020 οι Αρχές της Ρόδου, σε συνεργασία με ΕΥΠ και Λιμενικό συλλαμβάνουν 2 άνδρες για κατασκοπεία. Τον 52χρονο μάγειρα του πλοίου που εκτελεί το δρομολόγιο Ρόδος - Καστελλόριζο και τον 35χρονο γραμματέα του τουρκικού προξενείου στην Ρόδο. Η αστυνομία χειρίζεται την ανάκριση με μεγάλη προσοχή. Ο μάγειρας σπάει και αποκαλύπτει πως τον προσέγγισε ο γραμματέας.

Μάγειας: «Το κινητό μου το βρήκε από μία γειτόνισσά μου στην Κομοτηνή, η οποία είχε έρθει στη Ρόδο για ένα γάμο και του μίλησε για εμένα», είπε ο μάγειρας.

Γραμματέας: Εγώ του έστειλα μήνυμα να συναντηθούμε την πρώτη φορά καθώς και την δεύτερη για να τον καλέσω για φαγητό στο σπίτι του πεθερού μου. Τι άλλες φορές με καλούσε αυτός (ο μάγειρας).

«Ο εντολέας μου από την πρώτη στιγμή διατρανώνει την αθωότητα του αλλά και έθεσε στην διάθεση των αρχών όλα τα στοιχεία που χρειαζόντουσαν, τηλέφωνα λαπτοπ κτλ προκειμένου να γίνει ενδελεχής ανάλυση», δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του μάγειρα Στέλιος Αλεξανδρής

Η ανταλλαγή πληροφοριών για τις κινήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων

Όπως προέκυψε από την έρευνα οι δυο είχαν πυκνή επικοινωνία ανταλλάσσοντας δεκάδες μηνύματα και φωτογραφίες μέσω εφαρμογών στα κινητά τους τηλέφωνα. Ειδικότερα, κάθε φορά που το πλοίο προσέγγιζε το Καστελλόριζο η μεταξύ τους συνομιλίες αυξάνονταν.

Μάγειρας: Μου ζήτησε ξεκάθαρα κάθε φορά που θα βρίσκομαι στο Καστελλόριζο να του τηλεφωνώ και να του δίνω για τους φαντάρους, για τον αριθμό των πλοίων. Για τα διακριτικά των πλοίων με ρώτησε τηλεφωνικά 2-3 μέρες μετά ενώ εγώ ήμουν στο Καστελλόριζο. Με ρωτούσε πόσοι φαντάροι υπήρχαν πάνω στο καράβι.

Στα επόμενα δύο ταξίδια μου για το Καστελλόριζο του μετέφερα τις ακριβείς θέσεις των πολεμικών πλοίων, πόσα ήταν αυτά και τους αριθμούς που έφεραν στην πλώρη τους. «Έχουν καταγραφεί οι κεραίες που ενεργοποιήθηκαν από τα κινητά τους τηλέφωνα, 61 συνομιλίες μέσω εφαρμογών what’s app viber κτλ», αναφέρει στον ΑΝΤ1 ο εκδότης της εφημερίδας «Δημοκρατική» της Ρόδου, Αθανάσιος Δαμιανός.

Το πόρισμα της τεχνικής ανάλυσης των ευρημάτων παρουσιάζει επιπλέον στοιχεία για την δράση των κατηγορουμένων. Αναλύθηκε το σύνολο του υλικού που συγκεντρώθηκε, κυρίως φωτογραφίες απο κινητά τηλέφωνα αλλά και απο σκληρούς δίσκους υπολογιστών.

Στο στόχαστρο του γραμματέα τα social media αξιωματικού της Αστυνομίας Ρόδου

Μαλιστα, διαπιστώθηκε ότι ο γραμματέας του προξενείου είχε επεκτείνει το δίχτυ των παρακολουθήσεων στοχοποιώντας και αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας. «Βρέθηκε Screenshot από αξιωματικό της ΕΛΑΣ της Διεύθυνσης Δωδεκανήσου με φωτό του ίδιου και φόντο πλοίο του λιμενικού. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθούσαν και τα social media και ότι είχαν στοχοποιήσει τους ανθρώπους που τους ενδιέφεραν…», επισημαίνει στον ΑΝΤ1 ο Αθανάσιος Δαμιανός.

Βαρύ κατηγορητήριο για τον μάγειρα και τον γραμματέα

Το κατηγορητήριο που τους βαραίνει είναι ιδιαίτερα βαρύ και περιλαμβάνει:

Υποστήριξη Πολεμικής Δύναμης του Εχθρού

Κατασκοπεία για διαβίβαση κρατικού απορρήτου σε άλλον

Παραβίαση μυστικών πολιτείας

«Ο συγκατηγορούμενος του είχε την προσωπική του ατζέντα σίγουρα. Το τι προσπαθούσε να πετύχει δεν με αφορά. Αυτό που πιστεύω όμως είναι ότι η αφέλεια, η καλοσύνη του δικού μου εντολέα είναι που τον οδήγησε σε αυτή την περιπέτεια, η οποία συνεχίζεται 10 μήνες μετά αφού είναι ακόμη προφυλακισμένος στις φυλακές του Ναυπλίου», λέει στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος Στέλιος Αλεξανδρής.

Όμως ο γραμματέας αρνείται όσα ισχυρίζεται ο μάγειρας:

Γραμματέας: Λέει ψέματα για να μου ρίξει λάσπη επειδή φοβήθηκε. Οι πληροφορίες που δήθεν συνέλλεγα μπορεί ο καθένας να βρει είτε με μια απλή και σύντομη αναζήτηση στο διαδίκτυο είτε εάν ήταν απλά «παρών» σε οποιοδήποτε πλοίο της γραμμής που εκτελεί το δρομολόγιο Ρόδος - Καστελλόριζο.

Μάγειρας: Δεν υπάρχει κάποιος λόγος για να φοβηθώ. Εξάλλου τον γνώριζα 20 μέρες.

«Μετά από την υπόθεση που είχαμε με την μπογιά με το drone αλλά και μετά την υπόθεση κατασκοπείας οι πολίτες εδώ έχουν γίνει πιο υποψιασμένοι και έχουν μεγάλη συνεργασία με τις αρχές. Θα έλεγα μας έκανε περισσότερο καλό παρά κακό», αναφέρει στον ΑΝΤ1 ο αντιδήμαρχος Καστελλορίζου Στράτος Αμύγδαλος.

Ο γραμματέας του τουρκικού προξενείου ισχυρίζεται ότι ουδέποτε περιήλθαν σε γνώση του στοιχεία για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Ο ΑΝΤ1 επικοινώνησε και με την δικηγόρο του, η οποία ωστόσο αρνήθηκε να κάνει την παραμικρή δήλωση.

Στην εισαγγελέα Ρόδου η δικογραφία με τα νέα στοιχεία

Η ογκώδης δικογραφία διαβιβάστηκε πριν από 4 ημέρες από την ανακρίτρια στην εισαγγελέα Ρόδου, ενώ περιλαμβάνει και τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την πραγματογνωμοσύνη των 122 σελίδων.

Ουσιαστικά πρόκειται για την τεχνική ανάλυση των ευρημάτων που προέκυψαν από κινητά τηλέφωνα, λαπτοπ και τους φορητούς δίσκους των κατηγορουμένων. Από αυτά φαίνεται να ξεδιαλύνει περισσότερο ο ρόλος του γραμματέα του προξενείου στην υπόθεση, αφού το πιο σημαντικό απ/ όλα τα στοιχεία είναι αυτό που είδαμε και στο ρεπορτάζ, ότι δηλαδή παρακολουθούνταν και λογαριασμοί αξιωματικού της αστυνομίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να αλιεύονται πληροφορίες , κυρίως για τις κινήσεις των σκαφών του λιμενικού αλλά και των πλοίων του πολεμικού ναυτικού.

