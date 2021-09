Οικονομία

Γεωργιάδης: οι μειώσεις φόρων υπερκαλύπτουν τις αυξήσεις – έρχονται νέα μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης στον ΑΝΤ1 για τις ανατιμήσεις και τη διεθνή τάση στις τιμές. Η αύξηση του ΑΕΠ και οι επενδύσεις.

Για τις ανατιμήσεις, την αύξηση του ΑΕΠ και την ελληνική οικονομία μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας για την εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα για σύγκριση τιμών, χαρακτήρισε «πολύ καλό» το να πηγαίνουν οι καταναλωτές εκεί που έχει φθηνότερα πράγματα, αφού όπως είπε «έτσι θα μειώσουμε τις τιμές» και έκανε γνωστό ότι, στη δωρεάν εφαρμογή του υπουργείου θα μπουν σε λίγο και τα καύσιμα.

«Κάθε χρόνο μειώνουμε τους φόρους», είπε δίνοντας τα παραδείγματα της μείωσης στην εστίαση και τον ΕΝΦΙΑ, ενώ αναφέρθηκε και στις αναμενόμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το ερχόμενο Σάββατο. «Η πολιτική της κυβέρνησής μας είναι όσο καλύτερα πάνε τα έσοδά μας, θα μειώνονται οι φόροι».

«Ο τζίρος που έκανε η Ελλάδα το 2ο τρίμηνο το 2021 ήταν ίδιος με εκείνον που είχαμε το 2019», σημείωσε ο Υπουργός αναφερόμενος στην αύξηση του ΑΕΠ που ανακοίνωσε χθες η ΕΛΣΤΑΤ, την οποία απέδωσε εν μέρει στην «εκρηκτική άνοδο των επενδύσεων».

«Η οικονομία πάει πολύ καλά, μην τα βλάπτουμε όλα μαύρα», σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης, παρατηρώντας ότι, «η ανεργία όχι μόνο δεν αυξήθηκε μέσα στην καραντίνα, αλλά και με αυτά η ανεργία εξακολουθεί να κλιμακώνεται».

Χαρακτήρισε «παγκόσμιο φαινόμενο» την ακρίβεια, φέρνοντας ως παράδειγμα τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. «Ασφαλώς μας ανησυχεί το φαινόμενο και το παρακολουθούμε», είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, εκτιμώντας ότι, «αυτή η τάση στις τιμές θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται το αργότερο μέχρι τις γιορτές» και πρόσθεσε πως «αυτό που με ανησυχεί είναι η ενέργεια, που δε δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης».

«Η Ελλάδα πάει πολύ καλά, που σημαίνει ότι η πολιτική της κυβέρνησής μας πάει καλά», σημείωσε και ανέφερε ότι, «έχει ανακοινωθεί αύξηση του κατώτατου μισθού, που όμως αυξήθηκε και από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών».

Σχετικά δε με το θέμα της ανάπτυξης που καταγράφηκε είπε πως «ήρθε από τις εξαγωγές και τις επενδύσεις».

«Ήδη οι μειώσεις των φόρων υπερκαλύπτουν τις αυξήσεις, όμως μέχρι το Σάββατο θα ακούσετε κι άλλα μέτρα», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τις ανατιμήσεις.

«Λαμβάνουμε υπόψη μας τη διεθνή συγκυρία που βαραίνει το καλάθι της νοικοκυράς», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με την τιμή των self tests διαβεβαίωσε ότι, «τα τεστ θα είναι στα 10 ευρώ, όπως έχουμε ανακοινώσει» και όχι 20 όπως υπάρχουν αναφορές ότι πωλείται, κάλεσε ωστόσο τους πολίτες, «αντί να ταλαιπωρούνται με τα τεστ, δεν πάνε να κάνουν το εμβόλιο που είναι δωρεάν».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην τιμή του καφέ ο Άδωνις Ανάπτυξης, εξηγώντας ότι, «είπα πράγματι ότι ο καφές μπορεί να αυξηθεί από 3 έως 5 ευρώ το κιλό. Δεν εννοούμε 3-5 ευρώ στο φλιτζάνι μας».

Παρατήρησε, τέλος ότι, υπάρχει «σαφής τάση επιστροφής μετά το brain drain».

Ειδήσεις σήμερα:

Μίκης Θεοδωράκης: Λαϊκό προσκύνημα και αποχαιρετισμός στην Αθήνα

Επίθεση 11ης Σεπτεμβρίου: αναγνωρίστηκαν δύο θύματα

Φορολογικές δηλώσεις: προς παράταση η προθεσμία υποβολής