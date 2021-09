Υγεία - Περιβάλλον

Εικονικοί εμβολιασμοί - Θεσσαλονίκη: ΕΔΕ στο “Γεννηματάς” για εργαζόμενους

Διατάχθηκε ΕΔΕ για τέσσερις εργαζόμενους του Γεννηματάς που προσκόμισαν πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού για να αποφύγουν την αναστολή εργασίας.

Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για τέσσερις εργαζόμενους του νοσοκομείου Γεννηματάς, στη Θεσσαλονίκη, που προσκόμισαν πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού, προκειμένου να μην τεθούν σε αναστολή εργασίας.

Πρόκειται για τρία άτομα από το νοσηλευτικό προσωπικό και μία διοικητική υπάλληλο που ομολόγησαν την πράξη τους.

Να σημειωθεί ότι ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, σε χτεσινή ομιλία του ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Διοικητή της 3ης ΥΠΕ ζητώντας να διαταχθεί η ΕΔΕ και να ανασταλλούν τα καθήκοντά τους.

