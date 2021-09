Κοινωνία

Μίκης Θεοδωράκης: στο πλοίο για την Κρήτη η σορός του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στο λιμάνι του Πειραιά. Με την ιαχή «αθάνατος» και τον εθνικό ύμνο η επιβίβαση στο πλοίο που θα τον μεταφέρει στα Χανιά.

Υπό τις ιαχές "αθάνατος" και τον εθνικό μας ύμνο, λίγα λεπτά πριν τις επτά το απόγευμα, επιβιβάστηκε στο πλοίο της γραμμής στον Πειραιά, το όχημα που μεταφέρει στην Κρήτη τη σορό του σπουδαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Εκατοντάδες πολίτες βρέθηκαν στην πύλη Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη. Εκεί βρέθηκε και η φιλαρμονική ορχήστρα του Πειραιά, παίζοντας ορισμένα από τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

Εν μέσω χειροκροτημάτων και των ήχων της φιλαρμονικής του Δήμου της πόλης, το όχημα με τη σορό επιβιβάστηκε πρώτο στο πλοίο της γραμμής, ενώ στελέχη του Λιμενικού έλαβαν έκτακτα μέτρα εξαιτίας του συγκεντρωμένου πλήθους που βρέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά.

Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στην Κρήτη στις 07.30 το πρωί, οπότε και η σορός του Μίκη Θεοδωράκη θα μεταφερθεί στον Γάλατα Χανίων για την ταφή.





Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: κινηματογραφική καταδίωξη με εμβολισμό περιπολικού

Πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού - Παρέμβαση Πλιώτα

Σουμάχερ: η συγκλονιστική εξομολόγηση της γυναίκας του





Gallery