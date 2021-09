Life

Τζένιφερ Λόρενς: Έγκυος στο πρώτο της παιδί η ηθοποιός

Το πρώτο της παιδί περιμένει η αμερικανίδα ηθοποιός, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Τύπου.

Η βραβευμένη με Όσκαρ αμερικανίδα ηθοποιός Τζένιφερ Λόρενς είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, όπως έγραψε το περιοδικό People.

Σύμφωνα με το περιοδικό, ο εκπρόσωπος της Λόρενς, που είναι παντρεμένη με τον Κουκ Μαρόνεϊ, επιβεβαίωσε την είδηση της εγκυμοσύνης της αφού κυκλοφόρησε στο Twitter χθες το απόγευμα.

Η 31χρονη ηθοποιός και πρωταγωνίστρια της ταινίας Hunger Games παντρεύτηκε τον Μαρόνεϊ, έναν νεοϋορκέζο έμπορο τέχνης, σε μια γαμήλια τελετή στα τέλη του 2019 με διάσημους προσκεκλημένους όπως η Αντέλ και η Έιμι Σούμερ.

Η Λόρενς βραβεύτηκε με Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία του 2013 "Οδηγός Αισιοδοξίας".

Επίσης πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην ταινία "Bad Blood", μια ταινία που θα κυκλοφορήσει το 2022 και αναφέρεται στη ζωή της ιδρύτριας της εταιρείας Theranos Ελίζαμπεθ Χολμς.

Η ταινία είναι βασισμένη στο βιβλίο που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2018 με τον ίδιο τίτλο, το οποίο έγραψε ο δημοσιογράφος Τζον Καρέιρου, ο οποίος αποκάλυψε το σκάνδαλο.

Η Ελίζαμπεθ Χολμς είναι η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος στον πλανήτη. Η 37χρονη σήμερα αντιμετωπίζει 12 διαφορετικές κατηγορίες περί απάτης για το σκάνδαλο Theranos.

Η εταιρεία αυτή ήταν μια start-up, που ίδρυσε η Χολμς, η οποία φιλοδοξούσε να φέρει την επανάσταση στις διαγνωστικές εξετάσεις.

Η Τζένιφερ Λόρενς ήταν, σύμφωνα με το Forbes, η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός στον κόσμο το 2015 και το 2016.

