Λύτρας: Η επίθεση με βιτριόλι, η χαρτορίχτρα και το δηλητήριο (βίντεο)

Τι είπε για την κατηγορούμενη, την “γνωμάτευση” της χαρτορίχτρας και την προσπάθεια να “αποτελειώσει” την Ιωάννα, που προκάλεσε αίσθηση την Πέμπτη, με την δημοσιοποίηση φωτογραφιών.

«Βλέποντας τις φωτογραφίες καταλαβαίνουμε ότι σκοπός της ήταν να εξαφανίσει το πρόσωπο της Ιωάννας, να σκοτώσει την Ιωάννα», είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο συνήγορος της Ιωάννας Παλιοσπύρου, η οποία προκάλεσε αίσθηση με την ανάρτηση φωτογραφιών της, μετά από την επίθεση με βιτριόλι που δέχθηκε στην Καλλιθέα.

Όπως είπε ο Απόστολος Λύτρας, η κατηγορούμενη στην δίκη, που θα ξεκινήσει στις 15 Σεπτεμβρίου, «θεωρούσε ότι μια υποτιθέμενη σχέση που θεωρούσε ότι είχε – διότι υποτιθέμενη είναι μια σχέση αν μιλάμε για τέτοια πράγματα, αφού μίλαγε εν έτει 2021 με χαρτορίχτρα για το αν κινδυνεύει η σχέση της από μια ξανθιά. Μόλις πήρε απάντηση ότι «κινδυνεύει η σχέση της από μία ξανθιά» πήγε και έκανε αυτό που είδαμε».

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του θύματος, η κατηγορούμενη «αμέσως μετά που της έριξε το καυστικό υγρό και πληροφορήθηκε ότι σώθηκε, άρχισε και έψαχνε πως μπορείς να σκοτώσεις κάποιον με δηλητήριο χωρίς να μπορεί να ανιχνευθεί, αν κάνεις σε κάποιον ένεση με αέρα τι θα συμβεί και πως θα μπορούσε να μπει στο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν».

«Τελικά, με τα social media αυτό που συμβαίνει είναι επικίνδυνο, Δεν τολμάει μια κοπέλα ούτε μια φωτογραφία να ανεβάσει και αρχίζει η ζήλια και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Η κατηγορούμενη είχε γίνει σκιά της Ιωάννας μέσα από τα social media», συμπλήρωσε ο Απόστολος Λύτρας.

Όπως ξεκαθάρισε ο συνήγορος του θύματος, «Η Ιωάννα θα έρθει στο δικαστήριο, είναι δυνατό παιδί, θα αντέξει να δει την κατηγορούμενη. Εγώ φοβάμαι και δεν ξέρω αν η κατηγορούμενη θα αντέξει να έλθει στο δικαστήριο. Όπως δεν πήγε να απολογηθεί και όταν πήγε να απολογηθεί δεν είπε τίποτα, αν ακολουθήσει την ίδια τακτική, μπορεί και να μην έρθει στο δικαστήριο».