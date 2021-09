Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - test: πλαφόν στις τιμές από Δευτέρα

Με ανώτατες τιμές θα διατίθενται τα τεστ ανίχνευσης κορονοϊού από τις 13 Σεπτεμβρίου, οπότε τίθεται σε ισχύ νέο πλέγμα περιορισμών για εργαζόμενους.

Πλαφόν επιβάλλεται στην τιμή των τεστ για την ανίχνευση κορονοϊού από την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία τίθεται σε ισχύ και νέο, περιοριστικό πλέγμα μέτρων για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους και πελάτες σε καταστήματα εστίασης.

Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ανώτατες τιμές δεν ισχύουν στην περίπτωση που η δειγματοληψία πραγματοποιείται εκτός ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων και ιδιωτικών κλινικών, οπότε η τιμή διαμορφώνεται ελεύθερα.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην απόφαση (ΦΕΚ Αριθμ. 98491) που υπογράφει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης «έχοντας υπόψη...την ανάγκη για την προστασία των καταναλωτών μέσω της παροχής των αγαθών και των υπηρεσιών που συνέχονται με την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19 σε προσιτές τιμές, οι οποίες δεν επηρεάζονται από φαινόμενα δόλιας εκμετάλλευσης της αυξημένης ζήτησης για αυτά, καθώς και από λοιπές αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και την ανάγκη καθορισμού ανώτατων τιμών σε αγαθά και υπηρεσίες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας που σχετίζονται άμεσα με την πρόληψη και τη διάγνωση του κορονοϊού SARS-CoV2» ορίζονται τα εξής:

Ορίζονται ως ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μη συνυπολογιζομένου σε αυτά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), τα ακόλουθα:

1) Για το τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου Real Time - PCR:

ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, το ποσό των σαράντα ευρώ (40 ευρώ) και ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και στις ιδιωτικές κλινικές, το ποσό των είκοσι ευρώ (20 ευρώ).

2) Για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορονοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (rapid test) ως ανώτατο όριο του αθροίσματος της τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, και της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, στις ιδιωτικές κλινικές και σε κάθε άλλο σημείο λιανικής πώλησης το ποσό των δέκα ευρώ (10 ευρώ).

3) Οι ανώτατες τιμές που προβλέπονται στις περ. 1β) και 2 δεν ισχύουν στην περίπτωση κατά την οποία η δειγματοληψία πραγματοποιείται εκτός ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων και ιδιωτικών κλινικών, οπότε η τιμή τους διαμορφώνεται ελεύθερα.

4) Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν τις παραπάνω υπηρεσίες και αγαθά, οφείλουν να αναρτήσουν σε εμφανές για το κοινό σημείο και στις ιστοσελίδες τους, τιμοκατάλογο που θα περιλαμβάνει και θα αναφέρει ευκρινώς τις ως άνω προβλεπόμενες ανώτατες τιμές.

5) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με όσα ορίζονται στις περ. 1 και 2, επιβάλλεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ).

6) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με όσα ορίζονται στην περ. 4, επιβάλλεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1.000 ευρώ)».

