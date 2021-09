Κοινωνία

Καιρός - ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο για καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα. Πότε αναμένεται βελτίωση.

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται την Κυριακή (12-09-2021) στη δυτική Ελλάδα, με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και θα επηρεάσουν κυρίως τα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο.

Πιο αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (12-09-2021) στα νησιά του Ιονίου, βαθμιαία στη δυτική Πελοπόννησο και πιθανώς πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά.

Τα έντονα φαινόμενα από τις απογευματινές ώρες και από τα βόρεια βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΕΘ - Μητσοτάκης σε ΚΕΕΕ: Ανάπτυξη με μέρισμα για όλους

Τζόκοβιτς: ο Τσιτσιπάς έχει δίκιο, άδικα τον “χτυπούν” (βίντεο)

NASA - Άρης: Μακρόχρονη έκθεση σε νερό “μαρτυρούν” τα πρώτα πέτρινα δείγματα (βίντεο)