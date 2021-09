Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: εμβολιασμός όλων για αποφυγή νέας έξαρσης

Το μήνυμα για όσα έγιναν το φθινόπωρο του 2020 και η ικανοποίηση για την πρόοδο στην προσπάθεα ανάπλασης της ΔΕΘ

«Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό που η Θεσσαλονίκη ξαναβρίσκει τους ρυθμούς της», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με την Διοίκηση της ΔΕΘ – Helexpo, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ολοκλήρωση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού σχετικά με την ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ.

Είπε ότι η επιλογή της ανάπλασης ήταν η σωστή απόφαση και τόνισε πως η λειτουργία της Διεθνούς Έκθεσης στο κέντρο της πόλης θα είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της Θεσσαλονίκης, καθώς σε άλλες πόλεις του εξωτερικού οι εκθέσεις βρίσκονται μακριά από το κέντρο.

Ο κ. Μητσοτάκης απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να εμβολιαστούν για να αυξηθεί το τείχος ανοσίας και είπε χαρακτηριστικά: «Θα επιμείνω στην ανάγκη τήρησης όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και στην ενθάρρυνση όλων όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί να κάνουν το επόμενο βήμα, ώστε να αυξήσουμε τα ποσοστά του εμβολιασμού. Διότι δεν πρέπει να επαναλάβουμε το περσινό συμβάν όπου η επιστροφή των φοιτητών σε συνδυασμό με μια γενικότερη χαλάρωση και με μια καθυστέρηση από μέρους μας, μιας εβδομάδας, λήψης μέτρων οδήγησε σε δυσάρεστες καταστάσεις».

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, διότι φέτος έχουμε το μεγάλο όπλο του εμβολιασμού και τα κρούσματα έχουν μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες 10 ημέρες, ωστόσο πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί.

