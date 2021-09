Οικονομία

ΔΕΘ - Μητσοτάκης σε ΚΕΕΕ: Ανάπτυξη με μέρισμα για όλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έμφαση στην νέα γενιά και τις προοπτικές της θα δοθεί στις εξαγγελίες που θα κάνει το βράδυ, ανέφερε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην ΓΣ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

Μία σειρά παρεμβάσεων και ένα συνολικό πλαίσιο για το πώς η ελληνική κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τις μεταρρυθμίσεις και τον νέο κύκλο ανάπτυξης ο οποίος ανοίγεται μπροστά, θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην αποψινή ομιλία του στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε ο ίδιος κατά το χαιρετισμό του στη γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

«Η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από την ανάπτυξη την οποία είχαμε γνωρίσει στο παρελθόν. Να είναι μία ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις, περισσότερη εξωστρέφεια με έμφαση στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και του ψηφιακού μετασχηματισμού», είπε ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στην κυβέρνηση τόνισε ότι «δεν δίστασε μία κεντροδεξιά κυβέρνηση να δαπανήσει σημαντικότατους πόρους για να θωρακίσει τη χώρα, απέναντι σε μία πρωτοφανή υγειονομική και οικονομική κρίση».

Ακόμη, ζήτησε από τον επιχειρηματικό κόσμο να έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση αλλά και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τις οποίες χαρακτήρισε «ευοίωνες».

Συμπλήρωσε ότι «μπορεί να υπάρχουν ακόμα ανησυχίες, μπορώ να σας πω όμως με απόλυτη βεβαιότητα, ότι βρισκόμαστε στην αρχή ενός μεγάλου, ενός σημαντικού αναπτυξιακού κύκλου για τη χώρα μας. Και η μεγάλη πρόκληση για την κυβέρνηση είναι αυτή η ανάπτυξη να είναι μία ανάπτυξη για όλους και το μέρισμα της ανάπτυξης να αφορά όλους πρωτίστως τη νέα γενιά».

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ικανοποιημένος διότι από τους συμμετέχοντες στη γενική συνέλευση αναγνωρίζεται η στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή είναι το πιο επιτυχημένο, γρήγορο και αποτελεσματικό μέτρο, σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης επιμελητηρίων Γιάννης Χατζηθεοδοσίου ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη για την παρουσία του και είπε πως είναι η πρώτη φορά που πρωθυπουργός παραβρίσκεται στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Ηγούμενος Εφραίμ: έγινε θαύμα και γύρισα στη ζωή (βίντεο)

Κορονοϊός – Πλοία: Τι αλλάζει στις μετακινήσεις από Δευτέρα

Σεισμός στην Νίσυρο