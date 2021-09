Οικονομία

ΔΕΘ: Το εκθεσιακό κέντρο μετά την ανάπλαση (βίντεο)

Η παρουσίαση του έργου, με τους χώρους πρασίνου, τα βιοκλιματικά κτήρια και τις διαδρομές που θα μεταμορφώσουν την Εκθεση και συνολικά το κέντρο της πόλης.

Η ανάπλαση των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ στον χώρο που έχει επιλεγεί θα της δώσει συγκριτικά πλεονεκτήματα και μοναδικά χαρακτηριστικά στον διεθνή εκθεσιακό χάρτη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ HELEXPO, στη Θεσσαλονίκη.

“Είμαι ενθουσιασμένος με τη κατάληξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και ως προς τη διαδικασία και ως προς το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι η οπτικοποίηση του project ανάπλασης της ΔΕΘ θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να κερδίσουμε και τους λίγους καχύποπτους οι οποίοι ενδεχομένως να εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η λύση την οποία επιλέξαμε δεν ήταν η ενδεδειγμένη,” τόνισε ο Πρωθυπουργός.

“Θα μπορέσει, όπως έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, η ίδια η ΔΕΘ HELEXPO να έχει ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση άλλων εκθέσεων, γιατί τέτοια εκθεσιακά κέντρα στα κέντρα πόλεων πολύ απλά δεν υπάρχουν. Και έχει κουραστεί ο κόσμος, σας διαβεβαιώνω, να πηγαίνει σε μεγάλα απρόσωπα εκθεσιακά κέντρα έξω από τις πόλεις, να μένει σε συμβατικά ξενοδοχεία,” εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός προσέθεσε ότι είναι πρόθυμος, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να υποστηρίξει την παραχώρηση 11 στρεμμάτων γης στην περιοχή της Αγίας Φωτεινης -που ανήκει σήμερα στην Κτηματική Εταιρεία και χρησιμοποιείται από το ΥΕΘΑ- για την ενίσχυση των χώρων πρασίνου του παρκου, πρόταση την οποία κατέθεσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΘ HELEXPO, Τάσος Τζήκας, μίλησε για τη νέα πράσινη ΔΕΘ που δημιουργείται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια προβλήθηκε βίντεο παρουσίασης του έργου, με τους χώρους πρασίνου, τα βιοκλιματικά κτήρια και τις διαδρομές που θα μεταμορφώσουν την Εκθεση και συνολικά το κέντρο της πόλης.

