Κοινωνία

Athens Pride - ΛOATKI: η επιστολή, οι αντιδράσεις και η παρέλαση

Σάλο έχει προκαλέσει η δημόσια παρέμβαση 160 παραγόντων, κυρίως από τον ακαδημαϊκό χώρο, τις Ένοπλες Δυνάμεις και το δικαστικό σώμα που εμφανίζονται ενάντια στην εξίσωση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, εκφράζοντας παράλληλα την «ανησυχία» τους για τη σεξουαλική αγωγή στα σχολεία που προβλέπεται από τη νέα σχολική χρονιά.

«Η κοινωνική αποδοχή ομοφύλων προτιμήσεων είναι δεδομένη «εν ελευθερία βουλήσεως» του ατόμου και όχι θέμα πολιτικής ή διαπαιδαγώγησης» σημειώνουν, μεταξύ άλλων, οι συνυπογράφοντες το κείμενο, οι οποίοι, όμως, διερωτώνται αναφορικά με το ποιες θα είναι οι «επιπτώσεις στην οικογένεια και στην κοινωνία από την εφαρμογή πολιτικών του είδους αυτού;».

Αφετηρία του κοινού προβληματισμού τους αναφορικά με την «Εθνική Στρατηγική Ισότητας» συνιστά η επίκληση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά και η ανάγκη εναρμόνισης της Ελλάδας με το κοινοτικό θεσμικό και νομικό πλαίσιο, με τους υπογράφοντες να υπενθυμίζουν το καταστατικό Άρθρο 2 της Συνθήκης της Ρώμης, σύμφωνα με το οποίο η Ενωμένη Ευρώπη «θα σεβαστεί την πλούσια πολιτιστική και γλωσσική της ποικιλομορφία και θα διασφαλίσει και θα προωθήσει την Ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά».

«Δεν είναι έργο των Βρυξελλών και της ΕΕ η επιβολή στην Ελληνική κοινωνία από μικρές μειοψηφίες τέτοιων απαράδεκτων ρυθμίσεων με τις οποίες μάλιστα προβάλλονται ακόμη και πρότυπα διαφορετικότητας (τραυματίζοντας τις ευαίσθητες παιδικές ηλικίες), καθ’ υπέρβαση της κοινής Ευρωπαϊκής αξίας της ανοχής» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο κείμενο. Την ίδια ώρα, οι συνυπογράφοντες διαπιστώνουν πως «η παρουσίαση ως δήθεν “κοινής Ευρωπαϊκής αξίας” θεμάτων που δεν αφορούν ούτε τις σαφώς καθορισμένες κοινές Ευρωπαϊκές αξίες (όπως ελευθερία, δημοκρατία, κράτος δικαίου, ανεκτικότητα κ.λπ.) ούτε τα σαφώς καθορισμένα ανθρώπινα δικαιώματα, αποτελεί κατάχρηση, υπέρβαση της αρχής της ανοχής και απόπειρα επιβολής στην κοινωνία προτύπων, ρυθμίσεων και πρακτικών που είναι άκρως μειοψηφικές, ξένες και απαράδεκτες σε μεγάλες κοινωνικές πλειοψηφίες χωρών-μελών της ΕΕ» συμπληρώνουν.

Αντιδράσεις

Την αντίθεσή του στην δημόσια παρέμβαση των 160 παραγόντων, εκφράζει σε ανάρτησή του στο facebook ο υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης. Ο υφυπουργός εγκαλεί τους υπογράφοντες για ομοφοβία και καταλήγει: «Από πότε η επιβίωση του Ελληνισμού βασίζεται στην καταπίεση και στη στέρηση των δικαιωμάτων των πολιτών της Ελλάδας

Σε σχόλιο του το ΜέΡΑ25 αναφέρει ότι «160 αυτοαποκαλούμενοι επιφανείς Έλληνες που τάσσονται ενάντια στον ΛΟΑΤΚΙ γάμο συνέταξαν επιστολή προς τον Πρωθυπουργό. Όπως φαίνεται, όλοι όσοι επιθυμούν το διαχωρισμό των πολιτών σε πολίτες διαφορετικών κατηγοριών, αισθάνονται προνομιακοί συνομιλητές αυτής της κυβέρνησης».

Athens Pride

Ωστόσο, σήμερα πραγματοποιείται η παρέλαση Υπερηφάνειας του Athens Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας . Από το 2005 το Athens Pride αποτελεί μια μεγάλη γιορτή με σκοπό να διεκδικήσει την ορατότητα και τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+κοινότητας.

Το Athens Pride στηρίζουν τα περισσότερα κόμμα, ενώ λόγω της πανδημίας, φέτος, δεν θα πραγματοποιηθεί συναυλία, ούτε θα υπάρχουν περίπτερα με τη συμμετοχή φορέων και οργανώσεων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Η παρέλαση ξεκινά από την πλατεία Κλαυθμώνος με προορισμό τη Βουλή.

Μάλιστα, μήνυμα κατά των διακρίσεων εις βάρος των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, ενόψει της σημερινής πορείας του Athens Pride, ανεβάζοντας στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram το επίσημο σποτ της φετινής διοργάνωσης.

