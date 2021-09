Πολιτική

Τσίπρας: “Ανεύθυνη, αν όχι εγκληματική” η στρατηγική της κυβέρνησης

Σύσκεψη με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων στη Θεσσαλονίκη είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εξαπέλυσε εκ νέου επίθεση στην κυβέρνηση.



"Ανεύθυνη, αν όχι εγκληματική", χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας τη στρατηγική της κυβέρνησης την ώρα που έχουμε μπροστά μας ένα εκρηκτικό μείγμα, λόγω των προβλημάτων στην οικονομία και της ακρίβειας, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, στη διάρκεια της σύσκεψης που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων στη Θεσσαλονίκη, ενόψει της επίσκεψής του στην 85η Διεθνή Έκθεση το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Σεπτεμβρίου.

"Η στρατηγική της κυβέρνησης να παρακολουθεί ως θεατής εναρμονισμένες πρακτικές, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, και να μην παρεμβαίνει, δηλώνοντας ότι η αγορά μπορεί να αυτορυθμιστεί από μόνη της, είναι μία ανεύθυνη αν όχι εγκληματική στρατηγική", είπε ο κ. Τσίπρας και σημείωσε πως το ενεργειακό κόστος έχει εκτοξευτεί σε όλο τον κόσμο αλλά αυτή τη στιγμή το κόστος ενέργειας στη χώρα μας είναι το ακριβότερο σε όλη την Ευρώπη.

"Τρομακτικές αυξήσεις σε ενέργεια, πρώτες ύλες, βασικά αγαθά"

"Σήμερα, μαζί με όλα τα υπόλοιπα προβλήματα,που αφορούν την υπερχρέωση, την έλλειψη ρευστότητας, έρχεται να προστεθεί και ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας", σημείωσε και πρόσθεσε: "Αφορά όχι μόνο την επιχειρηματικότητα, αφορά κάθε νοικοκυριό, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα και είναι το τρομακτικό, θα έλεγα, κύμα ακρίβειας στο οποίο βρισκόμαστε μπροστά. Σε ένα κύμα ανατιμήσεων το οποίο δεν απειλεί μόνο την αγοραστική δύναμη των πολιτών, απειλεί και τη μικρή και μεσαία επιχείρηση η οποία αναγκάζεται να ακολουθήσει στο κύμα των ανατιμήσεων, ακριβώς γιατί έχει τρομακτικές αυξήσεις να αντιμετωπίσει συν τα χρέη, συν την έλλειψη ρευστότητας. Έχει να αντιμετωπίσει τρομακτικές αυξήσεις τόσο στην ενέργεια όσο και στις πρώτες ύλες στα βασικά αγαθά".

"Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό ίσως είναι το τελειωτικό χτύπημα. Από την πλευρά των καταναλωτών είναι απολύτως σαφής η δυσκολία, η μείωση της αγοραστικής δύναμης με τους μισθούς στάσιμους. Από την πλευρά του επιχειρηματία ή του παραγωγού η αύξηση των τιμών θα οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης. 'Αρα μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο άρα λοιπόν νομίζω είναι η ώρα να έρθουμε να δούμε με ποιον τρόπο θα παρέμβουμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν προκύψει πριν αυτά γίνουν ανυπέρβλητα", τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

"Συνολικά στον τόπο μας βρισκόμαστε μπροστά σε ένα εκρηκτικό μείγμα", είπε και συνέχισε: "Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, όπου η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε συνθήκες εντατικής θεραπείας, θα έλεγε κανείς, σε συνθήκες μηχανικής υποστήριξης, αρχίζουμε σιγά-σιγά, με την πανδημία να μην έχει τελειώσει, να βιώνουμε τις μεγάλες δυσκολίες αποσύνδεσης από τη μηχανική υποστήριξη και τις μεγάλες εκπτώσεις, που έχει επιφέρει η ατολμία της κυβέρνησης, παρά το γεγονός ότι δεν είχε οικονομικούς περιορισμούς, να έρθουν εμπροσθοβαρή μέτρα στήριξης όπως είχαμε προτείνει".

Επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί το κύμα ακρίβειας-Προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε "τρομακτική" την αύξηση στο τιμολόγιο της ΔΕΗ και τόνισε πως είναι "αναγκαία, κρίσιμη και επιτακτική η παρέμβαση σε αυτές τις εναρμονισμένες πρακτικές που δυστυχώς και η ΔΕΗ συμμετέχει".

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία πρότεινε να υπάρξει ουσιαστική ρύθμιση της αγοράς ενέργειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ώστε να λειτουργήσει ορθά ο ανταγωνισμός και να μειωθούν τα τιμολόγια, να υπάρξει μία διαφορετική τιμολογιακή πολιτική από τη ΔΕΗ.

"Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το κύμα της ακρίβειας αν δεν υπάρχει παρέμβαση σε ότι αφορά τη μείωση ή και το πάγωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα", επισήμανε.

Πρότεινε:

Αναστολή του φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο.

Πάγωμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο.

Αναστολή του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης για τα νοικοκυριά.

Σημαντική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη.

Επέκταση των επιδομάτων θέρμανσης και σε ανώτερα εισοδηματικά κλιμάκια και αυτό αφορά ιδιαίτερα τη Βόρεια Ελλάδα λόγω του πιο ψυχρού και μεγαλύτερου σε διάρκεια χειμώνα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε κριτική και στη διοίκηση της ΔΕΗ, λέγοντας: "Οταν η ΔΕΗ συναγωνίζεται με ιδιώτες για το ποιος θα ανεβάσει περισσότερο τις τιμές ενέργειας στο χρηματιστήριο ενέργειας και δεν λειτουργεί σε όφελος του δημοσίου συμφέροντος , υπέρ του καταναλωτή, τότε υπάρχει πρόβλημα. Τότε τα golden boys που διορίστηκαν και πήραν τριπλάσιους και τετραπλάσιους μισθούς για να εξυγιάνουν την εταιρεία δεν κάνουν την δουλειά τους καλά".

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στα συμπεράσματα έρευνας της ΓΣΕΒΕΕ, σύμφωνα με τα οποία μία στις δύο επιχειρήσεις δεν έχει ταμειακά διαθέσιμα να βγάλει το μήνα, όπως είπε, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία αυτών δηλώνει ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2021 είχε μείωση του τζίρου. Τα συμπεράσματα αυτά τα συνδύασε με άλλη έρευνα που έδειξε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2021 ο ενεργός πληθυσμός μειώθηκε κατά 300. 000 πολίτες και στην πραγματικότητα διευρύνεται η γκρίζα ζώνη μεταξύ εργασίας και ανεργίας.

Μέτρα για τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα

Παράλληλα υπενθύμισε προτάσεις που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την αρχή της πανδημίας και αφορούν άμεσα τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, όπως:

Διαγραφή των χρεών που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας: Διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων και μέρους της βασικής οφειλής των χρεών που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας, καθώς και αποπληρωμή της υπόλοιπης οφειλής σε ένα εύρος 120 δόσεων. Μια αντίστοιχη ρύθμιση που εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ως προς τα χρέη των επιχειρήσεων προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Άμεσα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας: Να υπάρξει μετατροπή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα, με κριτήρια. Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για τη διατήρηση θέσεων εργασίας για όσο διάστημα χρειαστεί, με την υποχρέωση διατήρησης του συνόλου των εργαζομένων.

"Θεωρώ αδιανόητο με αυτές τις συνθήκες στην πραγματική οικονομία να βλέπουμε την κυβέρνηση να βγάζει ανακοινώσεις και να πανηγυρίζει για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης", σημείωσε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε: Θα είμαστε όλοι ευτυχείς να ανακάμψει η οικονομία, αλλά δεν πρέπει να βρεθούμε μπροστά στο να λέμε ότι η εγχείρηση πέτυχε ο ασθενής απεβίωσε. Εδώ δεν είναι θέμα στατιστικής, δεν είναι θέμα αριθμών που ευημερούν. Πρέπει και οι άνθρωποι. Και η πραγματική οικονομία, με πυρήνα τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, βρίσκεται σε πρωτοφανή δυσκολία. Δεν είμαι υπερβολικός να πω ότι αισθάνομαι ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη δυσκολία από τα χρόνια της κρίσης".

Στις τοποθετήσεις τους οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων και των εργαζομένων αναφέρθηκαν στα θέματα που τους απασχολούν, όπως η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, η υψηλή ανεργία, τα προβλήματα από την πανδημία και η ανησυχία για το εύρος των ανατιμήσεων και της ακρίβειας, ενώ παρουσίασαν και τις προτάσεις τους για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Σωκράτης Φάμελλος, Κατερίνα Νοτοπούλου, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Χρήστος Γιαννούλης, Κυριακή Μάλαμα, Δώρα Αυγέρη.

