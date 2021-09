Οικονομία

ΔΕΘ - Φορολοταρία: οι αλλαγές που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Η μεταβολή στα κριτήρια, η «ενίσχυση» συγκεκριμένων ομάδων και η «εορταστική» λοταρία των Χριστουγέννων.

Από το βήμα της ΔΕΘ, το βράδυ του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στην δέσμη μέτρων για φοροελαφρύνσεις και ενισχύσεις κοινωνικών ομάδων, ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει αναμόρφωση στο πλαίσιο της φορολοταρίας, αναφέροντας μάλιστα και «εορταστική φορολοταρία» την περίοδο των Χριστουγέννων.

Αναλυτικά, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ:

«Αναμορφώνεται το πλαίσιο της φορολοταρίας: Σήμερα σε κάθε φορολοταρία 1.000 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ, με κόστος 12 εκ. ευρώ ετησίως. Τι προτείνεται:

Θα δίνεται διαφορετική στάθμιση ανάλογα με το ποσοστό του εισοδήματος που καταναλώνεται.

Πολίτες με χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα και με περισσότερα τέκνα θα έχουν προσαύξηση στον αριθμό των λαχνών και στην πιθανότητα να κερδίσουν.

Τα βραβεία της λοταρίας κάθε μήνα θα κλιμακώνονται και θα φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ».

Επιπλέον, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα Χριστούγεννα θα υπάρχει «ιδιαίτερη λοταρία», με βραβεία έως και 100.000 ευρώ.

