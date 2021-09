Αθλητικά

Ράλλυ Ακρόπολις: Νικητής ο Ροβάνπερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Φινλανδός οδηγός της Toyota πανηγύρισε την δεύτερη νίκη της καριέρας του στο WRC.

Ο Κάλε Ροβάνπερα κατέκτησε σήμερα τη νίκη στο Ράλλυ Ακρόπολις και έφθασε στη δεύτερη νίκη της καριέρας του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC). Ο 20χρονος Φινλανδός οδηγός της Toyota τερμάτισε πρώτος στον 9ο φετινό αγώνα του πρωταθλήματος και άφησε πίσω του δύο παγκόσμιους πρωταθλητές, τον Οτ Τάνακ (Hyundai) και τον Σεμπάστια Οζιέ (Toyota).

Μετά την επιστροφή του αγώνα στο σχεδιασμό της διεθνούς ομοσπονδίας αυτοκινήτου, μετά από οκτώ χρόνια, ο Ροβάνπερα κατέκτησε σήμερα την πρωτιά, κερδίζοντας παράλληλα και την Power Stage, μπροστά από τον Τάνακ και τον Οζιέ, ο οποίος έκανε στην Ελλάδα ένα τεράστιο βήμα για την κατάκτηση του 8ου πρωταθλήματος του στη σπουδαία καριέρα του.

Ο νεαρός οδηγός “έχτισε” με εντυπωσιακό τρόπο διαφορά ασφαλείας στην κορυφή του αγώνα χθες, κερδίζοντας τις τέσσερις πρώτες από τις έξι ειδικές. Έτσι, ξεκίνησε τις σημερινές τρεις ειδικές με διαφορά 30 δευτερολέπτων από τον Τάνακ και 40 από τον Οζιέ.

Ο Οζιέ δεν ρίσκαρε ούτε στην Power Stage και έφτασε χωρίς κανένα απρόοπτο στον τερματισμό. Έτσι κρατάει τον τίτλο στα χέρια του, καθώς αύξησε στους 44 βαθμούς τη διαφορά του από τον Έβανς, στους 50 από τον Νεβίλ και στους 51 από τον Ροβάνπερα, ενώ απομένουν τρεις αγώνες ακόμα για το φινάλε της σεζόν.

Πρώτος Έλληνας ήταν ο Ιορδάνης Σερδερίδης που με Ford Fiesta κατέλαβε τη 19η θέση (με συνολική διαφορά 27:17.5 από το νικητή. Μετά από το Ακρόπολις, το φετινό WRC θα συνεχιστεί με το Ράλι Φινλανδίας, που μεταφέρθηκε για τις 1-3 Οκτωβρίου.

Ράλλυ Ακρόπολις και το 2023

Την εξασφάλιση της διεξαγωγής του Ράλλυ Ακρόπολις και το 2023, αποκάλυψε με ανάρτηση του στα social media ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης.

«Και το 2023 θα έχουμε Ράλλυ Ακρόπολις. Η φετινή διοργάνωση ήδη κρίθηκε άρτια και απολύτως επιτυχημένη και εξασφαλίσαμε θέση στο ημερολόγιο του WRC για το 2023», έγραψε ο κ. Αυγενάκης. Η θέση του αγώνα για το 2022 ήταν ήδη εξασφαλισμένη.

Και το 2023 θα έχουμε @AcropolisRally . Η φετινή διοργάνωση ήδη κρίθηκε άρτια και απολύτως επιτυχημένη και εξασφαλίσαμε θέση στο ημερολόγιο του @OfficialWRC για το 2023 pic.twitter.com/vlRsb1iQju — Lefteris Avgenakis (@l_avgenakis) September 12, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: εξάντληση τετραετίας και αισιοδοξία για την οικονομία (βίντεο)

Πρέβεζα: Ταχυδρόμησε φάκελο με... ναρκωτικά στον εαυτό του από Γερμανία (εικόνες)

“Εθνικάρας” - Πέθανε ο Γιάννης Ματζουράνης