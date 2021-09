Πολιτική

Ο Χρήστος Στυλιανίδης στο δάσος του Σέιχ Σου (εικόνες)

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενημερώθηκε για τις εργασίες καθαρισμού στην περιοχή.

Το δάσος του Σέιχ Σου στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, όπου ενημερώθηκε για τους καθαρισμούς και τις εργασίες απομάκρυνσης εύφλεκτης ύλης που πραγματοποιήθηκαν επί 70 ημέρες, στο πλαίσιο της επιχείρησης “Δρυάδες”.

Ο κ. Στυλιανίδης δήλωσε ότι ήταν αναγκαία η απόφαση που είχε ληφθεί για τον καθαρισμό του δάσους του Σέιχ Σου, καθώς διανύσαμε ένα πολύ προβληματικό καλοκαίρι με δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Τόνισε ότι έγινε επιστημονική δουλειά, αξιοποιήθηκαν οι γνώσεις των δασολόγων, η Περιφέρεια παρακολουθούσε τα πάντα και ολοκληρώθηκε ήδη η διαδικασία παραλαβής και αυτό σημαίνει ότι όλα πήγαν καλά.

Ο κ. Στυλιανίδης είπε ότι «είναι ένα μεγάλο θέμα πώς θα κρατήσουμε τα δάση, κυρίως τα περιαστικά, καθαρά. Θα εξετάσουμε τρόπους διασφάλισης των απαραίτητων κονδυλίων, ώστε να μην προέρχονται μόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ελπίζω να βρούμε κονδύλια και ευρωπαϊκά που θα βοηθήσουν πάρα πολύ».

Ο Υπουργός σημείωσε επίσης ότι στο Σέιχ Σου πραγματοποιήθηκε και μία ειδική δουλειά, καθώς το δάσος αυτό είχε υποστεί μία μόλυνση τα τελευταία χρόνια που δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα.

Ο κ. Στυλιανίδης είπε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην πρόληψη, την ετοιμότητα, την προετοιμασία, γιατί αυτά είναι τα πιο σημαντικά όπλα που έχουμε κατά της κλιματικής αλλαγής και πρόσθεσε ότι οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν εδώ στο Σέιχ Σου είναι ακριβώς αυτό - ο ορισμός της πρόληψης.

Τέλος, επεσήμανε ότι οι κρατικές υπηρεσίες ή οι οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορούν μόνοι να αντιμετωπίσουν αυτές τις μεγάλες προκλήσεις για αυτό, «θα συστηματοποιήσουμε την έννοια του εθελοντή, με ειδικές σχολές, με ειδικές εκπαιδεύσεις. Είναι μια από τις πρώτες προτεραιότητες, να οργανώσουμε τους εθελοντές μας, να αξιοποιήσουμε αυτή τη διάθεση των νέων κυρίως ανθρώπων να βοηθήσουν».

