Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια: ικανοποίησαν οι “πράσινοι”

Φιλική νίκη δια χειρός Ιωάννη Παπαπέτρου, που πέτυχε 41 πόντους και το νικητήριο καλάθι στην εκπνοή.

Με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να σημειώνει το νικητήριο καλάθι στα 2.9΄΄ για τη λήξη της δεύτερης παράτασης, γράφοντας το τελικό 112-111 επί της Βίρτους Μπολόνια, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε θετικά τις υποχρεώσεις του στο "Magenta Super Cup", στο Μόναχο.

Ο αρχηγός των «πράσινων» ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του «τριφυλλιού», σημειώνοντας 41 πόντους και σκοράροντας στην εκπνοή της πρώτης παράτασης, οδηγώντας το ματς σε ακόμα ένα πεντάλεπτο. Άξιος συμπαραστάτης του Παπαπέτρου ο Κέντρικ Πέρι με 25 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ πολύτιμος ήταν και ο Λεωνίδας Κασελάκης με 16 πόντους και το τρίποντο που έστειλε τον αγώνα στην πρώτη παράταση. Δεν προσέφεραν οι Οκάρο Ουάιτ (2π.) και Τζέρεμι Έβανς (0π.).

Από τους Ιταλούς, που είδαν τον Σέρτζιο Σκαριόλο να αποβάλλεται λίγο πριν το ημίχρονο με δύο τεχνικές ποινές, λόγω διαμαρτυριών, ξεχώρισε ο Μάρκο Μπελινέλι (20π.), ο οποίος με ένα ασύλληπτο τρίποντο χάρισε και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του με 110-111 στα 5.1΄΄ για τη λήξη, όπως και ο Αβουντου Αμπάς με 21 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 43-42, 71-61, 90-90 (κ.α.), 100-100 (α' παρ.), 112-111 (β' παρ.).

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης): Πέρι 25 (5), Παπαγιάννης, Μποχωρίδης 2, Καββαδάς, Παπαπέτρου 41 (8), Κασελάκης 16 (1), Γουάιτ 2, Φλόιντ 9, Μαντζούκας 2, Σαντ Ρος 15 (1).

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Σκαριόλο): Μπελινέλι 20 (4), Πατζόλα 14 (3), Αλιμπέγκοβιτς 6 (1), Χέρβι 19 (1), Ούντο 8, Ρούζιερ 2, Τζαϊτέ 8, Γουίμς 13 (1), Αμπάς 21 (5).

