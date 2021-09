Πολιτική

Η Σακελλαροπούλου στην Αγία Άννα: “Ευτυχώς, είμαστε όλοι εδώ, γεροί και δυνατοί”

Μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για την επόμενη ημέρα στις πυρόπληκτες περιοχές της βόρειας Εύβοιας, έστειλε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου από το δημοτικό σχολείο της Αγίας Άννας του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας στην Εύβοια, το οποίο επισκέφθηκε σήμερα το πρωί για την τελετή του αγιασμού της νέας σχολικής χρονιάς.

Απευθυνόμενη στους μαθητές και τις μαθήτριες, η κυρία Σακελλαροπούλου τόνισε ότι σήμερα ανοίγεται μπροστά τους, μια καινούργια σχολική χρονιά, γεμάτη υποσχέσεις, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να μάθουν καινούργια πράγματα, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους.

Όπως είπε η Πρόεδρος «θέλω να πιστεύω ότι θα κυλήσει ομαλά, ότι ο κορονοϊός θα μείνει έξω από το σχολείο σας, αφού κι εσείς θα τηρείτε τα μέτρα, θα φοράτε τις μάσκες σας, θα πλένετε συχνά τα χέρια σας, θα φροντίζετε, με δυο λόγια, για την υγεία, όχι μόνο τη δική σας, αλλά και των φίλων σας, της οικογένειάς σας, όλης της κοινότητας».

Αναφερόμενη στις δυσκολίες του φετινού καλοκαιριού, επισήμανε ότι «οι πυρκαγιές έκαψαν τα όμορφα δάση μας, κατέστρεψαν σπίτια και καλλιέργειες, σκότωσαν πολλά ζώα. Μας έκαναν να συνειδητοποιήσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να σκεφτούμε τρόπους για να την αναστρέψουμε».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «ευτυχώς, είμαστε όλοι εδώ, γεροί και δυνατοί, έτοιμοι να ξεκινήσουμε όχι μόνο μια καινούργια σχολική χρονιά, αλλά και μια απαιτητική περίοδο ανασυγκρότησης και αναγέννησης».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «είναι σίγουρα δύσκολο να ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας πάνω στα αποκαΐδια, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη υγεία. Όταν υπάρχουν αυτά, όλα τα άλλα είναι δυνατά. Η ανθρώπινη θέληση συχνά μας εκπλήσσει».

Καταλήγοντας, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημείωσε ότι «ακόμα και στις πιο μεγάλες καταστροφές, ο άνθρωπος βρίσκει μέσα του τη δύναμη να ξαναρχίσει, να ξαναδημιουργήσει όσα χάθηκαν, καλύτερα από πριν. Είμαι σίγουρη ότι αυτό θα γίνει κι εδώ, στην όμορφη Εύβοια. Εύχομαι καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους, μικρούς και μεγάλους».

Αμέσως μετά η κ. Σακελλαροπούλου συναντήθηκε στην πλατεία του χωριού με κατοίκους και ενημερώθηκε για το μέγεθος και τις συνέπειες της καταστροφής των πρόσφατων πυρκαγιών στην περιοχή. Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στην Κοκκινομηλιά του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και συζήτησε με κατοίκους που επίσης επλήγησαν από τη φωτιά για την επόμενη ημέρα στις περιοχές τους.

