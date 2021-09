Οικονομία

Φορελαφρύνσεις - Γονικές παροχές: Όλα τα μέτρα με παραδείγματα

Τι ισχύει για την εισφορά αλληλεγγύης, τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ . Τα κίνητρα για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.



Στην εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνουν μειώσεις ή και απαλλαγές από φορολογικές επιβαρύνσεις, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, εξηγώντας παράλληλα τα μέτρα και με παραδείγματα.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Βεσυρόπουλος:

"1ον. Επεκτείνεται για το 2022 η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, με δημοσιονομικό κόστος 767 εκατ. ευρώ. Η απαλλαγή αυτή αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους αγρότες.

2ον. Μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες από το 24% στο 22% και μάλιστα σε μόνιμη βάση. Υπενθυμίζω ότι είναι η δεύτερη μείωση που γίνεται από την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είχε προηγηθεί η πρώτη μείωση, το 2019, από το 28% στο 24%. Τι σημαίνει σε πρακτικό επίπεδο αυτή η μείωση: Νομικό πρόσωπο με κέρδη 20.000 ευρώ, με τον φορολογικό συντελεστή 24% έπρεπε να καταβάλει φόρο 4.800 ευρώ. Με τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 22%, το ποσό του φόρου μειώνεται κατά 400 ευρώ. Το όφελος της επιχείρησης, με βάση και την πρώτη μείωση, ανέρχεται σε 1.200 ευρώ λιγότερο φόρο.

3ον. Παρατείνεται η ισχύς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά, στα εισιτήρια των κινηματογράφων και στο τουριστικό πακέτο έως τον Ιούνιο του 2022.

4ον. Μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ στα γυμναστήρια και τις σχολές χορού από 24% σε 13%, μέχρι τον Ιούνιο του 2022.

Ένα μέτρο ουσιαστικής στήριξης για τους συγκεκριμένους κλάδους που έχουν πληγεί ιδιαιτέρως από την πανδημία.

5ον. Ο συντελεστής ΦΠΑ για τις ζωοτροφές μετατάσσεται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%. Η μείωση αυτή είναι μόνιμη.

6ον. Παρατείνεται η αναστολή του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης έως τον Ιούνιο του 2022. Υπενθυμίζεται ότι το τέλος αυτό ανέρχεται στο 10% του μηνιαίου λογαριασμού.

7ον. Μειώνεται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας στο 10%, από 12% έως 20% που κυμαινόταν μέχρι σήμερα ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού, και καταργείται για νέους έως 29 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2022.

8ον. Ενισχύονται με πρόσθετα φορολογικά κίνητρα οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, όπως ανέλυσε ο κ. Σκυλακάκης.

9ον. Οι δαπάνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη δράσεων που συνδέονται με την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό έως 100%.

10ον. Από την 1η Οκτωβρίου 2021 μειώνεται για τις επιχειρήσεις κατά 50% ο φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίου. Πρόκειται για ένα οριζόντιο μέτρο που αφορά όλες τις επιχειρήσεις.

11ον. Οι επιχειρήσεις που συγχωνεύονται θα επωφεληθούν με έκπτωση φόρου της τάξης του 30% σε ετήσια βάση, για τρία χρόνια. Ατομικές επιχειρήσεις μπορούν να συμπράξουν, συστήνοντας ένα νέο νομικό πρόσωπο και να τύχουν της ίδιας έκπτωσης. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει περαιτέρω εξειδίκευση του μέτρου αυτού.

12ον. Από 01/10/2021 αυξάνεται το αφορολόγητο όριο για γονικές παροχές ανά γονέα ή δωρεές προς συγγενείς πρώτης κατηγορίας, όπως αυτή ορίζεται στη φορολογία κεφαλαίου, στο ποσό των 800.000 ευρώ. Η πρώτη αυτή κατηγορία αφορά τους συζύγους, πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, παιδιά, εγγόνια και γονείς. Και το όριο αυτό αφορά τόσο την ακίνητη περιουσία όσο και την κινητή περιουσία. Ενδεικτικά αφορά ακίνητα, χρηματικά ποσά, μετοχές. Υπενθυμίζω ότι για τα χρηματικά ποσά υπήρχε, μέχρι σήμερα, αυτοτελής φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, με συντελεστή 10%. Όπως όλοι γνωρίζουν, μέχρι σήμερα ήταν αφορολόγητες οι γονικές παροχές μέχρι του ποσού των 150.000 ευρώ. Από τις 150.000 και μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ, προβλεπόταν φόρος 1%. Από τις 300.000 έως τις 600.000 ευρώ, προβλεπόταν φόρος 5% και για ποσά άνω των 600.000 ευρώ ο φόρος ήταν 10%. Και σήμερα το αφορολόγητο αυξάνεται στις 800.000 ευρώ.

Θα δώσω τρία παραδείγματα για να αντιληφθούν όλοι, το όφελος για τον πολίτη, το όφελος για την ελληνική οικογένεια:

Πρώτο παράδειγμα

Μέχρι σήμερα γονική παροχή ακινήτου, από γονέα σε τέκνο, 300.000 ευρώ επιβαρυνόταν με φόρο 1.500 ευρώ. Στο εξής, δεν θα πληρώνει ο πολίτης ούτε ένα ευρώ φόρο.

Δεύτερο παράδειγμα

Δωρεά ακινήτου από παππού σε εγγονό αξίας 600.000 ευρώ, σήμερα έχει φόρο 16.500 ευρώ και από 01/10/2021 θα έχει μηδενικό φόρο.

Τρίτο παράδειγμα

Χρηματική γονική παροχή ή δωρεά 200.000 ευρώ σήμερα έχει φόρο 20.000 ευρώ και από 01/10/2021 θα έχει μηδενικό φόρο.

Πρόκειται για ένα γενναίο και ουσιαστικό μέτρο φορολογικής ελάφρυνσης. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και το έργο της ομάδας εργασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, για να διαμορφώσει τον νέο ΕΝΦΙΑ με την προσαρμογή των συντελεστών στις νέες αντικειμενικές αξίες. Το ολοκληρωμένο σχέδιο για τον φόρο ακίνητης περιουσίας θα παρουσιαστεί κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού στη Βουλή.

13ον. Αυξάνεται κατά 20% το ποσό ενίσχυσης για το επίδομα θέρμανσης που θα δοθεί τον Δεκέμβριο του 2021. Σημειώνεται ότι με την Κυβέρνησή μας, για πρώτη φορά, επεκτάθηκε η χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης και σε άλλες μορφές καύσιμων υλών, όπως πέλλετ, καυσόξυλα και φυσικό αέριο.

14ον. Αναμορφώνεται το πλαίσιο της φορολοταρίας.

Μέχρι σήμερα, σε κάθε φορολοταρία 1.000 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ, με κόστος 12 εκατ. ευρώ ετησίως. Εφεξής, θα δίνεται διαφορετική στάθμιση, ανάλογα με το ποσοστό του εισοδήματος που καταναλώνεται. Πολίτες με χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα και με περισσότερα τέκνα θα έχουν προσαύξηση στον αριθμό των λαχνών και στην πιθανότητα να κερδίσουν. Τα βραβεία της λοταρίας κάθε μήνα θα κλιμακώνονται και θα φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ. Επιπλέον, τα Χριστούγεννα θα υπάρχει ιδιαίτερη λοταρία με βραβεία έως και 100.000 ευρώ".

