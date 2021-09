Life

“Το Πρωινό” - FY για Mad Clip: Ήταν ο μεγάλος μου αδερφός, τον θαύμαζα (βίντεο)

Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τον Mad Clip. Η στιγμή που έμαθε για τον θάνατο του φίλου του.



Αποκλειστικά στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» μίλησε ο φίλος του Mad Clip, ράπερ FY, ο οποίος έχει επηρεαστεί πολύ από τον απρόσμενο θάνατο του κολλητού του.

«Για μένα ήταν ο μεγάλος μου αδερφός από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα», είπε ο FY και πρόσθεσε: «Θαύμαζα την διπλωματικότητά του την δίψα του για δουλειά και το πόσο έξυπνος ήταν».

«Την πρώτη φορά που έπαιξα μαζί του, δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ έκανα freestyle rap στο δωμάτιο» είπε ακόμα ο FY.

Μιλώντας για το γκράφιτι που έκανε για τον Mad Clip είπε ότι «ανατρίχιασα όταν κατάλαβα γιατί έκανα το γκράφιτι, νόμιζα ότι θα περάσει και θα το δει», ενώ μιλώντας για την αγάπη του Mad Clip για την ταχύτητα ανέφερε πως «έτρεχε αλλά ήταν στιβαρό τιμόνι, ήξερε τι έκανε».

Εμφανώς συγκινημένος ο FY είπε ότι μετά τον χαμό του Mad Clip έχει ορκιστεί στην μνήμη του ότι δεν θα τρέχει με το αυτοκίνητο.

Αποκάλυψε ακόμα ότι τον είδε δυο ώρες πριν το δυστύχημα. «Του είπα ότι θέλω να του μιλήσω μόλις γυρίσω από τη Μύκονο», περιέγραψε, ενώ με δάκρυα στα μάτια παραδέχτηκε ότι του λείπει πάρα πολύ.

