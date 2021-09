Πολιτική

Κορονοϊός - Οικονόμου: Έμφαση στην τήρηση των μέτρων και τον εμβολισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τα σχολεία, τους ανήλικους και τα rapid test αλλά και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ.



«Η ζώσα κοινωνία, οι άνθρωποι του μόχθου και της δημιουργίας, οι νέοι και η μεσαία τάξη άκουσαν τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ να περιγράφει το σχέδιό του για ένα άλμα ευημερίας για την Ελλάδα και τους Έλληνες», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Η αμηχανία που διέπει την αντιπολίτευση μετά την ομιλία του πρωθυπουργού αποδεικνύει εμφατικά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε πειστικά στις ανησυχίες της ελληνικής κοινωνίας και ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των πολιτών.

Από τη μια με δεδομένη τη διεθνή ανησυχία για τις αρρυθμίες στην αγορά εξαιτίας της πανδημίας αλλά και της κλιματικής αλλαγής, με δεδομένες τις επιπτώσεις των υγειονομικών μέτρων της προστασίας από τον κορονοϊό η κυβέρνηση ορθώνει ασπίδα προστασίας της χώρας και των πολιτών για τις ενδεχόμενες πιθανές ανατιμήσεις. Δημιουργεί έναν απόλυτα ασφαλή κλωβό κοινωνικής προστασίας για την πατρίδα και τους ανθρώπους της. Λειτουργούμε γρήγορα, μελετημένα, προσεκτικά, αποτελεσματικά, με σεβασμό στον Έλληνα πολίτη.

Αξιοποιούμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε για τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού αγαθού. Από την άλλη η κυβέρνηση δημιουργεί ένα νέο οικονομικό οικοσύστημα: μείωση φόρων, κίνητρα για επενδύσεις, έμφαση στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία, ενθάρρυνση της πρόσβασης των νέων ανθρώπων στην αγορά εργασίας, στις νέες τεχνολογίες, στο πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι», τόνισε ο κ. Οικονόμου.

"Στηρίζουμε έμπρακτα τη νέα γενιά"

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε στο σημείο αυτό: «Δύο χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας ανοίγουμε τολμηρό και αποφασιστικό βήμα. Οι πολιτικές μας αποδίδουν. Το εθνικό κεκτημένο που δημιουργήσαμε με σώφρονα και λελογισμένη διαχείριση το μετατρέπουμε σταδιακά σε κοινωνικό πλεονέκτημα. Το δίνουμε, το κάνουμε προσβάσιμο σε όλους τους Έλληνες. Με δικαιοσύνη και με ταχύτητα.

Ως κυβέρνηση αναγνωρίζουμε ότι οι νέοι πλήρωσαν βαρύ τίμημα στο προηγούμενο διάστημα έτσι ώστε να αναχαιτιστεί η δυναμική του κορονοϊού. Ήρθε η ώρα να τους αποδώσουμε όχι μόνον όσα στερήθηκαν αλλά να τους τιμήσουμε έμπρακτα. Γιατί πιστεύουμε στην ελληνική νεολαία. Είναι η γενιά που θα μας οδηγήσει στην επόμενη μέρα. Είμαστε αποφασισμένοι να τους προσφέρουμε ποιοτικά όλα όσα τους χρειάζονται: εκπαίδευση, τεχνολογία, νομοθετικό πλαίσιο για να ανοίξουν τα φτερά τους και να δημιουργήσουν.

Ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση της ΝΔ στηρίζουν έμπρακτα τη νέα γενιά, τη γενιά που καλείται να διαμορφώσει μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που αλλάζει. Δεν είμαστε εμείς που θα υποδείξουμε στους νέους τι θα κάνουν. Δημιουργούμε με το πλέγμα οικονομικών και νομοθετικών πρωτοβουλιών μας το πλαίσιο για να κάνουν ό,τι ονειρεύονται. Ό,τι θέλουν».

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, «το πλήθος των ποιοτικών ευκαιριών που τους δίνουμε είναι ελευθερία και θα συνεχίσουμε να ανοίγουμε το πεδίο ευκαιριών της νεολαίας. Φιλοδοξούμε να είναι διαθέσιμα σε κάθε νέα, σε κάθε νέο, όλα τα μέσα για να κάνουν πράξεις τις πιο ρηξικέλευθες επιλογές τους. Τις πιο ρηξικέλευθες καινοτομίες τους. Να δημιουργήσουν και να απολαύσουν τα αποτελέσματα αυτής της δημιουργίας, εδώ στην Ελλάδα».

Ο κ. Οικονόμου ανέφερε επίσης πως «ο πρωθυπουργός περιέγραψε το Εθνικό Σχέδιο για την Κλιματική Αλλαγή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προσωπική ευαισθησία για το περιβάλλον και βρίσκεται στη διεθνή πρωτοπορία για την αναστροφή των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Η σωτηρία του περιβάλλοντος είναι όρος επιβίωσης. Είναι όρος επιβίωσης για την ποιότητα ζωής και για την οικονομική ευημερία.

Η τουριστική οικονομία μας στηρίζεται στο κάλλος της φύσης μας. Η γεωργία μας, η κτηνοτροφία μας βασίζονται στην ελληνική φύση. Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης λοιπόν δεν έχει στενά οικολογικό χαρακτήρα. Συνδέεται αναπόσπαστα με την προοπτική του λαού μας σε όλα τα επίπεδα και με την ευημερία του».





Οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ είναι μέτρα που υποστηρίζουν την ελληνική κοινωνία

Συνεχίζοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλησε να κάνει μια τελευταία παρατήρηση σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ, τα όσα εξήγγειλε και παρουσίασε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«Δεν πρόκειται για παροχές από χρήματα που δεν υπάρχουν. Ή από υπερφορολόγηση που εξάντλησε ή θα εξαντλούσε τη μεσαία τάξη. Πρόκειται για μέτρα που υποστηρίζουν φυσικά την ελληνική κοινωνία αλλά ταυτόχρονα έχουν και έντονα αναπτυξιακή διάσταση. Η προοπτική, οι δυνατότητες, η υποστήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις στηρίζεται στην ανάπτυξη που καταφέραμε, στηρίζεται στις επενδύσεις που προσελκύσαμε, στην εξωστρέφεια που πετύχαμε, στηρίζεται στις θέσεις απασχόλησης που δημιουργήθηκαν, στηρίζεται στις δουλειές που άνοιξαν».

Για τα σχολεία σημείωσε ότι κάποιοι αντιμετωπίζουν μίζερα και στενόμυαλα το άνοιγμά τους και πρόσθεσε ότι φέτος υπάρχει το εμβόλιο και ένα πλαίσιο ελέγχων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι εκτός από τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό, το φετινό σχολείο θα είναι πολύ διαφορετικό και η δημόσια εκπαίδευση αλλάζει και γίνεται πιο ποιοτική.

Απαντώντας σε ερώτηση για επέκταση της υποχρεωτικότητας σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι άμεσο, ωστόσο είναι μια επιλογή που παραμένει στο τραπέζι και θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας και των εμβολιασμών.

Για την προσκόμιση rapid test από εφήβους ανέφερε ότι για τα παιδιά από 12-18 υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν εμβολιασμού και σε αυτό το πλαίσιο αν δεν εμβολιαστούν θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά μαζί τους.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού ο Γιάννης Οικονόμου ανέφερε ότι είναι ενδεικτικό το πως αντιλαμβάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ τη μεσαία τάξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Συντριβή Τσέσνα στη Σάμο: μάρτυρας στη δίκη Νετανιάχου ο νεκρός

Φωτιά στην Κερατέα: Κοντά στον οικισμό Λάκκα οι φλόγες (εικόνες)

“Άγριες Μέλισσες”: Το νέο τρέιλερ λίγο πριν την πρεμιέρα (βίντεο)