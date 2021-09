Πολιτική

Σχολεία - Κεραμέως: Θα κλείσουν τμήματα αν χρειαστεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως θα διαχειριστούν τα σχολεία τον εντοπισμό κρούσματος. Τι είπε για την ανάγκη να εμβολιαστούν άμεσα τα παιδιά.



Στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν τα σχολεία τον εντοπισμό κρούσματος σε μαθητές καθώς και στην ανάγκη να εμβολιαστούν άμεσα τα παιδιά, εστίασε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως μιλώντας στον ΣΚΑΪ.



Όπως αποκάλυψε η Υπουργός, με βάση τα πρωτόκολλα που ισχύουν, τα τμήματα στα σχολεία θα κλείνουν μεμονωμένα άν χρειαστεί και δεν προβλέπεται οριζόντιο κλείσιμο του σχολείου.

Σχετικά με την ανησυχία των γονέων για την αλλαγή αυτή στο πρωτόκολλο σε περίπτωση κρούσματος, η Υπουργός διευκρίνισε ότι υπάρχουν δυο παράγοντες που διαφοροποιούν την φετινή χρονιά σε σχέση με την περσινή: «Το εμβόλιο αλλάζει τα δεδόμενα και είναι το πρώτο στοιχείο, ενώ το 2ο είναι το αυξημένο testing.»

Συγκεκριμένα, η Υπουργός Παιδείας τόνισε ότι αν κάποιος μαθητής βρεθεί θετικός στον ιό, οι συμμαθητές του στο τμήμα θα κάνουν 7 τεστ μέσα στην εβδομάδα. «Ακολουθούμε την διεθνή τάση. Τα παιδιά θα κάνουν εργαστηριακό τεστ, είναι ασφαλές. Πρέπει να είμαστε ευτυχείς που υπάρχει τόσο αυξημένος έλεγχος. Εβδομάδες συζητάγαμε για το πρωτόκολλο με τους ειδικούς.», πρόσθεσε η κα Κεραμέως.

Ερωτηθείς για το αν το σχολείο θα είναι ελαστικό στο ζήτημα με τις απουσίες παιδιών σε περίπτωση κρούσματος επειδή οι γονείς του φοβούνται να το στείλουν για μάθημα, η Υπουργός σημείωσε ότι δεν προβλέπεται να χαλαρώσει το σύστημα με τις απουσίες.

Επιπλέον, η κα Κεραμέως έκανε έκκληση στους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, ενώ υπογράμμισε ότι αν είχε η ίδια παιδιά σε ηλικία που πήγαιναν σχολείο θα τα εμβολίαζε άμεσα: «Απευθύνομαι σε κάθε γονέα.Αν είχα παιδιά στην ηλικία αυτή θα έτρεχα να τα εμβολιάσω. Ελλοχεύουν πολλοί κίνδυνοι για τα παιδιά που δεν είναι εμβολιασμένα. Πρέπει να τα προστατέψουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η κα Κεραμέως επεσήμανε ότι αποτελεί προτεραιότητα στον τομέα της παιδείας, η δια ζώσης λειτουργεία όλων των εκπαιδευτικών μονάδων. «Στόχος μας είναι η προστασία της ατομικής και δημόσιας υγείας αλλά και η παροχή εκπαίδευσης. Οφείλουμε σαν πολιτεία να προσφέρουμε και τα δύο.»

Αναφορικά με το ζήτημα εγκατάστασης εμβολιαστικών κέντρων στα σχολεία όπως προανήγγειλε ότι θα συμβεί στα πανεπιστήμια, η Υπουργός διευκρίνισε ότι το ενδεχόμενο αυτό βρίσκεται υπό συζήτηση ωστόσο είναι περίπλοκο καθώς για τον εμβολιασμό των μαθητών χρειάζεται γονική συναίνεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ανοίγει η πλατφόρμα για την τρίτη δόση του εμβολίου

ΕΝΦΙΑ: Έρχονται ανατροπές με στόχο έναν πιο δίκαιο φόρο

Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια: Θετική στην ιδέα η CONCACAF