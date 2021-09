Κόσμος

ΗΠΑ - Βαρώσια: Επιστολή από Αμερικανούς βουλευτές στον ΟΗΕ κατά της Τουρκίας

Μέλη της ελληνικής κοινοβουλευτικής ομάδας στο Κογκρέσο ζητούν από τον ΟΗΕ να λάβει μέτρα εναντίον της Τουρκίας για το άνοιγμα των Βαρωσίων.



Με μία κοινή επιστολή τα μέλη της ελληνικής κοινοβουλευτικής ομάδας στο Κογκρέσο καλούν τον γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να λάβει απτά μέτρα εναντίον της Τουρκίας για το άνοιγμα των Βαρωσίων. Τη διακομματική επιστολή υπογράφουν 19 βουλευτές, οι οποίοι ζητούν από τον ΟΗΕ να χρησιμοποιήσει όλα τα διπλωματικά και πολιτικά εργαλεία που διαθέτει για να απαιτήσει από την Τουρκία να σταματήσει τις συνεχείς παραβιάσεις της κυπριακής κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου.

Όπως σημειώνουν οι Αμερικανοί βουλευτές, «χαιρετίζουμε την καταδίκη εκ μέρους του Συμβουλίου Ασφαλείας αυτής της απαράδεκτης αλλαγής του καθεστώτος (των Βαρωσίων) από την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους και σας παρακαλούμε να στείλετε το μήνυμα στην Τουρκία ότι η αντίδραση των Ηνωμένων Εθνών δεν θα περιοριστεί στη ρητορική εάν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Βαρώσια συνεχίσουν να παραβιάζονται».

Η πρωτοβουλία ανήκει στους συμπροέδρους της ελληνικής κοινοβουλευτικής ομάδας στο Κογκρέσο, Καρόλιν Μαλόνι και Γκας Μπιλιράκη, και στον ομογενή βουλευτή Κρις Πάππας. Στην επιστολή αποδομούνται λεπτομερώς οι τουρκικοί ισχυρισμοί για τα Βαρώσια και υπενθυμίζονται οι πρόσφατες ενέργειες της Άγκυρας που παραβιάζουν κατάφορα το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, οι Αμερικανοί βουλευτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τα μελλοντικά σχέδια της Τουρκίας, τα οποία προβλέπουν την υλοποίηση μαζικών έργων υποδομής στην περίκλειστη πόλη.

Ειδικότερα, η επιστολή ενθαρρύνει τον Αντόνιο Γκουτέρες να ασκήσει τη δικαιοδοσία των Ηνωμένων Εθνών στη διοίκηση της περιοχής, ώστε:

Να αποτρέψει την επανεγκατάσταση των Βαρωσίων.

Να επιδιώξει την άμεση και πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Βαρώσια.

Να εξετάσει το ενδεχόμενο κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων που προσπαθούν παράνομα και μονομερώς να ανοίξουν την πόλη.