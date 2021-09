Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο

Φωτιά στην περιεφερειακή Αιγάλεω, κοντά στα νεόκτιστα Ασπροπύργου. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε, το βράδυ της Τρίτης, στην περιφερειακή Αιγάλεω στα νεόκτιστα Ασπροπύργου .

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά είναι στους πρόποδες τους όρους Αιγάλεω, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή και καταβάλλεται προσπάθεια να μην ανέβει προς το βουνό .

Στον τόπο της πυρκαγιάς βρίσκονται και επιχειρούν 51 πυροσβέστες με 12 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

