Πελέ μετά το χειρουργείο: Είμαι έτοιμος για ακόμα ένα… 90λεπτο

Μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας έστειλε ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Ο σπουδαίος Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο “Πελέ” αρχίζει να ξεπερνάει πλέον, μέρα με τη μέρα, το σοβαρό πρόβλημα υγείας που πέρασε τις δύο τελευταίες εβδομάδες, μετά την επέμβαση αφαίρεσης όγκου στο παχύ έντερο.

Θέλοντας να “απαντήσει” στις φημολογίες που υπήρξαν τα τελευταία 24ωρα, περί “επιδείνωσης” της υγείας του μεγάλου Βραζιλιάνου παλαίμαχου άσου, η κόρη του “ανέβασε” στο Instagram μία φωτογραφία στην οποία έδειξε πως είναι καλά.

Μαζί με ένα μήνυμα του ίδιου του Πελέ, ο οποίος έγραψε: «Φίλοι μου, αυτό είναι ένα μήνυμα για τον καθένα σας. Μην νομίζετε ότι δεν έχω διαβάσει τα χιλιάδες μηνύματα αγάπης που έχω λάβει εδώ. Ευχαριστώ πολύ τον καθένα από εσάς, που αφιερώσατε ένα λεπτό από την ημέρα σας για να μου στείλετε θετική ενέργεια.

Αγάπη, αγάπη και αγάπη! Έχω ήδη βγει από τη ΜΕΘ και βρίσκομαι στο δωμάτιό μου. Συνεχίζω κάθε μέρα πιο χαρούμενος, με πολλή διάθεση να παίξω ένα ακόμη 90λεπτο, συν τον επιπλέον χρόνο. Θα είμαστε σύντομα μαζί!».

