Φορολογικές δηλώσεις: Λήγει η προθεσμία για την υποβολή τους

Τέλος χρόνου σήμερα το βράδυ για την εμπρόθεσμη κατάθεση φορολογικών δηλώσεων. Δεν αναμένεται να δοθεί νέα παράταση.



Λήγει απόψε τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Οικονομικών δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, δεδομένου μάλιστα ότι μέχρι χθες είχαν υποβληθεί περίπου 82.000 λιγότερες δηλώσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη τελευταία ημέρα της προθεσμίας πέρυσι.

Κατά συνέπεια θεωρείται ότι σήμερα μπορεί να καλυφθεί η διαφορά αυτή που υπάρχει σε σχέση με το 2020.

Πρέπει να σημειωθεί ότι πέρυσι μετά την λήξη της προθεσμίας υποβλήθηκαν έως και το τέλος του έτους περίπου 72.000 δηλώσεις, είτε γιατί υπήρχε αυτή η δυνατότητα - για αυτούς που έφυγαν από την ζωή - ή πληρώνοντας το σχετικό πρόστιμο.

Μέχρι αργά χθες το βράδυ είχαν υποβληθεί περίπου 6.290.000 δηλώσεις, ενώ πέρυσι μέχρι και την τελευταία ημέρα - 31 Αυγούστου - είχαν υποβληθεί 6.372.415. Συνολικά μέσα στο 2020, υποβλήθηκαν 6.444.479 φορολογικές δηλώσεις.

Από την ανάλυση των στοιχείων των φορολογικών δηλώσεων που είχαν μέχρι χθες υποβληθεί, προκύπτει μεταξύ των άλλων ότι οι επτά στους δέκα δεν πληρώνουν επιπλέον φόρο.

Αναλυτικά τα στοιχεία:

Με βάση τα επίσημα στοιχεία μέχρι σήμερα εκδόθηκαν 8.536.608 εκκαθαριστικά.

Από αυτά χρεωστικά ήταν τα 2.791.362 ή το 32,7%, στα οποία και καταλογίστηκε επιπλέον φόρος 2,6 δισ. ευρώ. Ο μέσος φόρος που καλούνται να καταβάλλουν οι εν λόγω φορολογούμενοι είναι της τάξεως των 937,6 ευρώ. Πέρυσι αντιστοίχως χρεωστικά ήταν το 36,51% των εκκαθαριστικών και ο μέσος φόρος ήταν 1.101 ευρώ.

Πιστωτικά ήταν 1.390.392 εκκαθαριστικά ή το 16,29% και το συνολικό ποσό της επιστροφής ανέρχεται σε 376 εκατ. Το μέσο ποσό που επιστρέφεται είναι 271 ευρώ. Πέρυσι αντιστοίχως πιστωτικό εκκαθαριστικό είχαν το 12,28% των φορολογουμένων και το μέσο ποσό επιστροφής ήταν στα 348 ευρώ.

Μηδενικά ήταν το 51,01% των εκκαθαριστικών, δηλαδή 4.354.854, ενώ πέρυσι ήταν αντιστοίχως το 51,21%.

Οι προθεσμίες για την πληρωμή είναι οι εξής:

Μέχρι την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να πληρωθούν δύο δόσεις (Ιουλίου και Αυγούστου).

Έως τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να καταβληθεί κανονικά η δόση του τρέχοντος μηνός.

Για τους επόμενους μήνες από Οκτώβριο έως και Φεβρουάριο του 2022 θα πληρώνεται από μία δόση για να συμπληρωθούν οι οκτώ που προβλέπονται.

Δεν ισχύει η έκπτωση 3%, για την εφάπαξ πληρωμή του συνολικού φόρου που θα προκύψει. Αυτό ίσχυε για δηλώσεις που θα υποβάλλονταν έως το τέλος Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να γινόταν και η εξόφληση του φόρου.

