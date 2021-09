Life

Πέτρος Φιλιππίδης: Νέο αίτημα αποφυλάκισης θέλει να καταθέσει (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκλειστικές πληροφορίες στην εκπομπή “Το Πρωινό” για την περιβόητη “θεατρική παράσταση” στις φυλακές, με τον Δημήτρη Λιγνάδη.

Μαζί με άλλα 18 άτομα στον τρίτο θάλαμο των φυλακών Τρίπολης, κρατούνται ο Πέτρος Φιλιππίδης και ο Δημήτρης Λιγνάδης.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που μετέφερε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό”, ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης, ο Δημήτρης Λιγνάδης φαίνεται να έχει προσαρμοστεί πλήρως με την καθημερινότητα στη φυλακή, συνομιλεί με όλους και δεν ζητάει ιδιαίτερα πράγματα.

Αντίθετα, ο Πέτρος Φιλιππίδης συμβιώνει μοναχικά. Τον επισκέπτεται ο δικηγόρος του και η σύζυγός του, αλλά δεν έχει επαφές με άλλους κρατούμενους. Σε αυτό, ενδεχομένως να έπαιξε ρόλο και η απόρριψη του αιτήματος αποφυλάκισης που κατέθεσε. Ωστόσο, φέρεται να επανέλθει, καταθέτοντας δεύτερο αίτημα.

Τέλος, πηγές από τις φυλακές διέψευσαν κατηγορηματικά τα περί “θεατρικής παράστασης” που δήθεν σκόπευαν να ανεβάσουν Λιγνάδης και Φιλιππίδης μέσα στη φυλακή.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι - Ιωάννα Παλιοσπύρου: Συγκλονιστική και με ψηλά το κεφάλι (βίντεο)

Κορονοϊός – Πανεπιστήμια: Τα ποσοστά φοιτητών που έχουν εμβολιαστεί

Κρήτη: Μεθυσμένος τουρίστας έπεσε σε βράχια