Μέγκαν και Χάρι ετοιμάζονται για να... μεγαλώσει η οικογένεια τους!

Νέες αποκαλύψεις για το πριγκιπικό ζεύγος.

Ευχάριστα είναι τα νέα για την οικογένεια του Πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle.

Το αγαπημένο ζευγάρι εδώ και μήνες απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας εξαιτίας των προσωπικών τους επιλογών και την απόφασή τους να φύγουν μακριά από τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας και μονοπωλεί το ενδιαφέρον με δηλώσεις και αποκαλύψεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mirror τώρα, το πριγκιπικό ζεύγος ετοιμάζει μία μεγάλη έκπληξη στα δύο του παιδιά, Lilibet Diana και Archie που θα μεγαλώσει την οικογένειά τους.

Το μωρό που θα αλλάξει τη ζωή τους

Τα παιδιά του Πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle πολύ σύντομα θα αποκτήσουν έναν νέο φίλο που δεν είναι άλλος από το μωράκι που περιμένει ο κολλητός του Δούκα του Sussex, Guy Pelly και η Αμερικανίδα σύζυγός του, Elizabeth Wilson.

O Archie και η Lilibet Diana θα έχουν λοιπόν ένα νέο μέλος στην οικογένειά τους που θα είναι πολύ κοντινό και θα μοιράζονται τη ζωή τους και θα απολαμβάνουν αμέτρητο χρόνο μαζί για παιχνίδια.

Η Elizabeth Wilson που είναι η κληρονόμος της αυτοκρατορίας του Holiday Inn, αποκάλυψε πρόσφατα ότι η οικογένεια της θα αποκτήσει το τρίτο παιδάκι της και δήλωσε πολύ ενθουσιασμένη με το χαρμόσυνο γεγονός.

