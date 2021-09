Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σχολεία: δεύτερο test για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Μέχρι πότε μπορούν να προμηθευθούν δωρεάν τα self test οι μαθητές. Πόιτε πρέπει να επιδείξουν τα αποτελέσματα στα σχολεία και οι καθηγητές που οφείλουν να κάνουν δεύτερο rapid test.

Απο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την προμήθεια και τη διενέργεια self-test μαθητών και rapid test εκπαιδευτικών, υπενθυμίζεται ότι:

έως και την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προμηθεύονται έξι (6) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου της τρέχουσας και των επόμενων δύο εβδομάδων (13-3/10), δηλαδή ολόκληρου του Σεπτεμβρίου, και να προσέρχονται στο σχολείο σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών,

για την τρέχουσα εβδομάδα οι μαθητές θα πρέπει να διενεργήσουν το δεύτερο self-test έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021,

το self-test θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο,

ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self-test) είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές και τις μαθήτριες,

βεβαίωση self-test οφείλουν να φέρουν οι μαθητές που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ούτε βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου),

οι εμβολιασμένοι μαθητές δεν δικαιούνται δωρεάν self-test, καθώς δεν οφείλουν να τα διενεργούν εφόσον δεν προκύψει ειδικός λόγος,

η δωρεάν διάθεση self-test από τα φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες. Επίσης, για την τρέχουσα εβδομάδα οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) των σχολικών μονάδων που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού έναντι του COVID-19 ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου, θα πρέπει να προσκομίσουν αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου [ταχείας δοκιμασίας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή μοριακού τεστ (RT-PCR)], στο οποίο θα έχουν υποβληθεί έως και 48 ώρες πριν από την προσέλευση την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021.