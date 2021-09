Παράξενα

Φθιώτιδα: Αγριογούρουνα “όργωσαν” γήπεδο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Επέλαση” αγριόχοιρων στον αγωνιστικό χώρο του “Lala Stadium”.

Μεγάλη ζημιά προκάλεσαν αγριογούρουνα στο γήπεδο της Ροδωνιας

Η “επέλαση” των αγριόχοιρων είναι παραπάνω απο εμφανής στον αγωνιστικό χώρο του “Lala Stadium”. όπως λένε το γήπεδο της Θύελλας Ροδωνιας, λίγο καιρό πριν την έναρξη των αγωνιστικών δραστηριοτήτων.

Έντονη είναι η προσπάθεια των ανθρώπων της διοίκησης ώστε να επαναφέρουν το γήπεδο στην πρότερη κατάσταση.

Ταυτόχρονα εχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες με σχετικό αίτημα στο Δήμο για την κατασκευή της περίφραξης.

ΠΗΓΗ: Lamianow.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: τοπικές νεφώσεις και βοριάδες την Πέμπτη

Κορονοϊός: δωρεάν rapid test την Πέμπτη σε 147 σημεία

Φωτιά στον Άγιο Δημήτριο: τραγωδία σε ισόγειο διαμέρισμα