Σαρηγιάννης για κορονοϊό: πιθανό νέο ρεκόρ κρουσμάτων τις επόμενες μέρες

Οι προβλέψεις του καθηγητή του ΑΠΘ, τόσο για τον αριθμό των κρουσμάτων, όσο και για τους θανάτους σε ημερήσια βάση μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.

Για αναστροφή σε αυξητική πορεία κρουσμάτων μίλησε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

«Ήμασταν σε κάμψη, ήμασταν σε καθαρή πτωτική πορεία περίπου 12 μέρες πριν, πριν τρεις με τέσσερις μέρες έχουμε επιβράδυνση της πτωτικής πορείας, και αυτή τη στιγμή ο κυλιόμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος είναι σε σταθερότητα, πέφτουμε ακόμα, αλλά πιο αργά» εξήγησε ο καθηγητής.

Ο κ. Σαρηγιάννης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αυτό είναι προάγγελος μιας μεταβολής της εικόνας που περιμένουμε να δούμε 18 με 20 του μήνα, με μια αναστροφή σε αυξητική πορεία που μπορεί να οδηγήσει σε ημερησία αυξητική τιμή πάνω από 4000 – 4500 κρούσματα προς το τέλος το μήνα, ενώ ο εβδομαδιαίος μέσος όρος θα είναι γύρω στα 3.500 – 3.700. «Και 4.900 σε μια μέρα μπορούμε να δούμε, άλλα θα είναι μια μέρα», είπε.

«Το καλό νέο είναι ότι η εικόνα των περίπου 40 θανάτων δε θα συνεχιστεί, θα πάμε προς τους 30 εβδομαδιαίο μέσο όρο, όμως μετά προς τα μέσα Οκτωβρίου, μπορούμε να φτάσουμε στους 37, θα έχουν συμβάλει και τα σχολεία λόγω μετάδοσης στο σπίτι».

Από τώρα μέχρι τις 21 Οκτωβρίου, συνέχισε ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, περιμένουμε μια διακύμανση 30 με 40 θανάτους την ημέρα. Θεωρώ ότι μπορούμε να το αποφύγουμε με τον εμβολιασμό βασικό όπλο.

