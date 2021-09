Life

Διατροφή: πως επηρεάζει την επίδοση των παιδιών στο σχολείο

Ο ρόλος του πρωινού και του δεκατιανού, αλλά και η "επίδραση" συγκεκριμένων τροφών στην απόδοση των παιδιών.

Οι γονείς αποτελούν το σημαντικότερο πρότυπο για τα παιδιά τους! Γίνεται το καλύτερο παράδειγμα γι ’αυτά υιοθετώντας και μεταδίδοντας σε αυτά τις σωστές αρχές μιας ισορροπημένης, υγιεινής διατροφής!

Το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας ειδικά για τα παιδιά και τους εφήβους! Έρευνες έχουν δείξει ότι πάνω από το 70% των ατόμων που καθιέρωσαν το πρωινό στην καθημερινή τους διατροφή κατάφεραν να διατηρήσουν το βάρος τους σταθερό.

Παράλληλα, το πρωινό βοηθάει να αποκτήσουμε την απαιτούμενη ενέργεια για να ξεκινήσουμε αποδοτικά την ημέρα!

Επίσης βοηθά στον έλεγχο του μεγέθους των υπολοίπων γευμάτων καθώς ελέγχουμε καλύτερα την πείνα μας και δεν παραμένουμε πολλές ώρες νηστικοί με αποτέλεσμα να τρώμε μεγάλες ποσότητες στα υπόλοιπα γεύματά μας.

Προτιμήστε για το πρωινό ένα συνδυασμό από γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλά σε λιπαρά όπως γάλα, τυρί ή γιαούρτι ή το αυγό, καθώς επίσης και δημητριακά ολικής αλέσεως ή βρώμη με σοκολάτα ή φρούτα για να είναι πιο αρεστά στα παιδιά.

Το μέλι επίσης είναι μια καλή επιλογή. Αποφύγετε τρόφιμα πλούσια σε ζάχαρη, έτοιμα αρτοσκευάσματα, κρουασάν, βάφλες κλπ.

Μην ξεχνάτε το δεκατιανό

Το δεκατιανό είναι σημαντικός σύμμαχος για την επίδοση, τη συγκέντρωση και τη διάθεση καθώς ο χρόνος που αφιερώνουν τα παιδιά στο σχολείο μπορεί να φτάσει μέχρι και 7 ολόκληρες ώρες!

Έτσι δεν πρέπει να παραμένουν τα παιδιά νηστικά για όλες αυτές τις ώρες που βρίσκονται στο σχολείο καθώς η έντονη πείνα μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση, απόσπαση προσοχής, ακόμα και εκνευρισμό .

Εάν δεν μένουμε πάνω από 2-3 ώρες νηστικοί ο εγκέφαλος δεν παραμένει χωρίς γλυκόζη καθώς είναι το μόνο καύσιμο για την σωστή του λειτουργία από τα θρεπτικά συστατικά. Έτσι πιο αποτελεσματικό είναι να μην παραλείπεται το δεκατιανό στο σχολείο καθώς βοηθά στην καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου, συνεπώς σε καλύτερη συγκέντρωση και επίδοση στο σχολείο.

Παράλληλα όμως πρέπει να είναι προσεκτικές και οι επιλογές των σνακ για να εξασφαλιστεί η καλύτερη θρέψη για τα παιδιά και τους εφήβους.

Τα κυλικεία όμως στο σχολικό περιβάλλον είναι μια παγίδα που μπορεί να οδηγήσει πολλά παιδιά σε λάθος επιλογές σνακ όπως είναι τα σφολιατοειδή, τα κρουασάν, πίτσες και γενικά πολλά σνακ με αυξημένο θερμιδικό περιεχόμενο και μικρή θρεπτική αξία.

Μπάρες δημητριακών με ξηρούς καρπούς ή φρούτα, φρέσκα φρούτα εποχής, τόστ με ψωμί ολικής αλέσεως με γαλοπούλα ή κοτόπουλο και τυρί χαμηλών λιπαρών, κουλούρι με σουσάμι είναι μερικές προτεινόμενες επιλογές .

