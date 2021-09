Αθλητικά

Κατάταξη UEFA: Άλμα δυο θέσεων για την Ελλάδα

Η Ελλάδα άφησε πίσω της Σουηδία και Νορβηγία, αλλά θέλει πολύ δρόμο ακόμη για να αλλάξει τα δεδομένα.

Οι νίκες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ επί Αντβέρπ και Λίνκολν αντίστοιχα στην πρεμιέρα τους σε Europa League και Europa League Conference έδωσαν στην Ελλάδα 1000 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA και ανέβασαν τη χώρα μας στη 19η θέση πάνω από Νορβηγία και Σουηδία.

Η Ελλάδα πέρασε τη Σουηδία που δεν πήρε κανένα βαθμό αφού η Μάλμε ηττήθηκε στο Champions League από τη Γιουβέντους και τη Νορβηγία που έχει μείνει μόνο με τη Μπόντο Γκλιμντ που νίκησε 3-1 τη Ζόρια.

Φυσικά δεν αλλάζει κάτι αφού από την 18η θέση έως την 28η τα πράγματα για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια παραμένουν τα ίσια αλλά δεν είναι και λίγο πράγμα σε ένα βράδυ η Ελλάδα να ανεβαίνει δύο θέσεις, να πλησιάζει την Τουρκία, και ατενίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον της στη διοργάνωση.

