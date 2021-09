Αθλητικά

Ρονάλντο: πρόβατα τον έδιωξαν από το σπίτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, νοίκιασε ένα υπέροχο αγρόκτημα, αλλά όπως αποδείχθηκε, κάτι δεν υπολόγισε σωστά.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μπορεί να είναι απόλυτα ικανοποιημένος από την επιστροφή του στην Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ και στο «Ολντ Τράφορντ», όμως τις πρώτες ημέρες της παραμονής του στην αγγλική μεγαλούπολη, δεν κοιμήθηκε καλά.

Όπως αποκαλύπτει η αγγλική εφημερίδα «The Sun», το σπίτι που μίσθωσε ο διάσημος Πορτογάλος, βρίσκεται πολύ κοντά σ΄ ένα αγρόκτημα, όπου... κατοικούν πολλά πρόβατα, τα οποία ξυπνούν νωρίς το πρωί και με τον θόρυβο που κάνουν, δεν επέτρεπαν στον CR7 να απολαμβάνει τον ύπνο του.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχετικό δημοσίευμα, «αν και το ακίνητο είναι όμορφο και κοντά στο δάσος, βρίσκεται κοντά σε πρόβατα που είναι πολύ θορυβώδη νωρίς το πρωί», με αποτέλεσμα ο Ρονάλντο να αποφασίσει να μετακομίσει, καθώς εκτός από τα συμπαθητικά ζώα που τον άφηναν άυπνο, το σπίτι αυτό, βρίσκεται κοντά σε δημόσιο δρόμο, γεγονός που έθετε την οικογένεια του διάσημου άσου, σχεδόν σε «κοινή θέα».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Rapid test: δωρεάν την Παρασκευή σε 157 σημεία

Missing Alert για 49χρονο

EuroMed9: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλαγές στα ΜΜΜ και απαγόρευση συγκεντρώσεων