Πολιτική

Μητσοτάκης σε EUMED 9: Θεμελιώδης προτεραιότητα η ασφάλεια με βάση το διεθνές δίκαιο

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την Τουρκία. Τι είπε για τις φωτιές, την πανδημία και τη σταθερότητα

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο πλαίσιο της 8ης Συνόδου Κορυφής των ηγετών των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( EUMED 9 ). Είπε χαρακτηριστικά πως «θεμελιώδης προτεραιότητα είναι η ασφάλεια και η σταθερότητα με βάση το διεθνές δίκαιο, τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό αφορά και στην Τουρκία που οφείλει να εγκαταλείψει την παραβατικότητα έναντι της Κύπρου και της Ελλάδος».

«Η 8η Σύνοδος του Med 9 είναι γεγονός. Στην πόλη όπου γεννήθηκε η δημοκρατία καλείται τώρα να αναβαπτιστεί για να αντιμετωπίσει προκλήσεις αυταρχισμού και λαϊκισμού. Οφείλουμε να προστατεύσουμε την ειρήνη στη Μεσόγειο αλλά και τα νερά της Μεσογείου, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του στο πλαίσιο της 8ης Συνόδου Κορυφής των ηγετών των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( EUMED9)», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Ειδικά οι καταστροφικές φωτιές του φετινού καλοκαιριού δεν άφησαν αλώβητη καμία μεσογειακή χώρα και οι χώρες του βορρά επλήγησαν από θανατηφόρες πλημμύρες. Κοινή η άμυνά μας έναντι της κλιματικής κρίσης. Συντονιζόμαστε για να προστατεύουμε τα δάση και τις θάλασσές μας, διεκδικούμε έναν ισχυρότερο μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Ζητάμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού την πρόκληση των αυξημένων τιμών του φυσικού αερίου καθώς έχουν επιπτώσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος σε όλες τις χώρες», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία

«Θεμελιώδης προτεραιότητα η ασφάλεια και η σταθερότητα με βάση το διεθνές δίκαιο, τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό αφορά και στην Τουρκία που οφείλει να εγκαταλείψει την παραβατικότητα έναντι της Κύπρου και της Ελλάδος. Αυτός είναι ακόμη ένας παράγοντας που υπογραμμίζει την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης και προβάλλει ως αδήριτος στόχος. Για την επίτευξη του η Ελλάδα θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Η διακήρυξη μας είναι επίσης ξεκάθαρη και σε ό,τι αφορά υβριδικές απειλές και εν προκειμένω την εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού που αποκτά ξεχωριστή διάσταση λόγω των εξελίξεων στο Αφγανιστάν», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Δεν θα επιτρέψουμε την επανάληψη του φαινομένου των ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών ροών που βιώσαμε το 2017. Δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς κοινωνική συνοχή, στη μετά covid εποχή απαιτείται σταθερός βηματισμός τόσο στο μέτωπο της οικονομίας όσο και σε αυτό της δημόσιας υγείας. Θα επιμείνουμε στη στρατηγική της πειθούς, ώστε να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Το άμεσο στοίχημα είναι να συνεχιστεί η οικονομική πρόοδος παράλληλα με την αύξηση των εμβολιασμών. Το επόμενο που θα μας απασχολήσει είναι το νέο Σύμφωνο σταθερότητας. Ο ευρωπαϊκός νότος απέδειξε πως δεν χρειάζεται λιτότητα αλλά προοπτική», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

