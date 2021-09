Αθλητικά

Ο Ιωνικός “έσβησε” τον Άρη

Πρώτη νίκη του Ιωνικού στη Super League μετά τη σεζόν 2006/07

Πρώτη νίκη του Ιωνικού στη Super League μετά από 14 χρόνια. Η ομάδα της Νίκαιας επικράτησε 1-0 του Άρη με γκολ του Άοσμαν στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Το ματς

Ο Άρης ανέλαβε την πρωτοβουλία των κινήσεων στην έναρξη του παιχνιδιού, χωρίς ωστόσο να είναι ουσιαστικός στις κινήσεις του. Οι Θεσσαλονικείς δεν μπορούσαν να βρούνε διαδρόμους και να δημιουργήσουν απειλές για την εστία του Χουτεσιώτη που είχε εύκολο έργο. Μάλιστα οι φιλοξενούμενοι παραλίγο να πληρώσουν την έλλειψη συγκέντρωσης στα μετόπισθεν, όταν ο Λένις πήρε πάσα από τον Τουράμ και εκτέλεσε τον Ντένις. Το γκολ όμως ακυρώθηκε από το VAR καθώς ήταν οριακά οφσάιντ.

Ο Ιωνικός δεν έχασε μόνο την ευκαιρία να προηγηθεί, αλλά έχασε και τον Λένις, ο οποίος τραυματίστηκε (θλάση δευτέρου βαθμού) και έδωσε τη θέση του στο 28' στον Ματσούκα. Η μοναδική καλή στιγμή για τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο καταγράφηκε στο 43'. Ο Μπερτόλιο έκανε ωραία κίνηση, μοιράζοντας για τον Ιτούρμπε που βρήκε χώρο εντός περιοχής και σούταρε, αλλά η προσπάθειά του έφυγε δίπλα από τα δοκάρια του Χουτεσιώτη.

Στο δεύτερο μέρος ο Μάντζιος φρέσκαρε το σχήμα του με Γκάμα, Άλι και λίγο αργότερα τον Γκανέα, ενώ ο Σπανός είχε άλλη μία αναγκαστική αλλαγή με τον Κάνιας να παίρνει τη θέση του Γκοτσούλια. Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά. Όχι ότι οι οπαδοί έβλεπαν σπουδαίο ματς.

Απλά έγινε ακόμα χειρότερο... Ο Ιωνικός κρατούσε με ευκολία το μηδέν με τη μονοτονία να σπάσει στο 81' με την κοντινή κεφαλιά του Χαΐροβιτς, η οποία έφυγε άουτ από πλευράς Άρη. Πέντε λεπτά αργότερα όμως οι Θεσσαλονικείς πλήρωσαν την αδράνειά τους. Ο Αοσμαν έπιασε σουτ κεραυνό από μακρυά και έστειλε την μπάλα στο πλεκτό του Ντένις.

Έτσι η ομάδα της Νίκαιας πήρε το πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα, ενώ ο Άρης είναι στο -5 και τελευταίος στη βαθμολογία...

Οι συνθέσεις:

Ιωνικός: Χουτεσιώτης, Βαλεριάνος, Σάντσες, Τσιγκρίσνκι, Μύγας, Γκοτσούλιας (54' Κάνιας), Ντάλσιο, Καμπράλ, Aοσμάν, Λένις (28' Ματσούκας), Τουράμ.

Άρης: Ντένις, Σάκιτς (57' Γκανέα), Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Σούντγκρεν, Σάσα, Εντιαγέ, Ιτούρμπε (46' Γκάμα), Μπερτόγλιο (46' Άλι), Μαντσίνι (68' Χαΐροβιτς), Καμαρά (83' Μάνος)

