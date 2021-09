Κόσμος

ΗΠΑ: βαθύπλουτος κληρονόμος καταδικάστηκε για δολοφονία πριν από 21 χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αποκάλυψη της δολοφονίας έγινε από τον ίδιο όταν δεν είχε αντιληφθεί πως το μικρόφωνο του ήταν ανοιχτό, κατά τη διάρκεια ντοκιμαντέρ.

Σώμα ενόρκων στην Καλιφόρνια έκρινε ένοχο τον Ρόμπερτ Νταρστ, πολυεκατομμυριούχο κληρονόμο, μεγιστάνα της αγοράς ακινήτων, για τη δολοφονία της Σούζαν Μπέρμαν το 2000, την πρώτη καταδίκη για ανθρωποκτονία για έναν άνθρωπο για το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι δολοφόνησε τρία πρόσωπα σε τρεις πολιτείες τα τελευταία 39 χρόνια.

Ο Νταρστ, 78 ετών και με εύθραυστη υγεία, πιθανόν να πεθάνει στη φυλακή καθώς οι ένορκοι τον έκριναν επίσης ένοχο για το ότι παραμόνευσε και σκότωσε μάρτυρα, κάτι που επισύρει ισόβια κάθειρξη.

Η δίκη έγινε έξι χρόνια μετά την προφανή ομολογία του Νταρστ που μεταδόθηκε από τη σειρά ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού δικτύου HBO, στο οποίο ο Νταρστ μονολογεί στην τουαλέτα «Τι διάολο έκανα;…Τους σκότωσα όλους, φυσικά», χωρίς να συνειδητοποιεί ότι το μικρόφωνό του ήταν ανοικτό.

Ο Νταρστ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της δίκης βρισκόταν στη φυλακή, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο για την ανακοίνωση της απόφασης: βρισκόταν σε απομόνωση αφού ήλθε σε επαφή με ασθενή που πάσχει από την COVID-19.

Ο δικαστής Μαρκ Γουίνταμ αποφάσισε να αναγνώσει την ετυμηγορία απόντος του Νταρστ. Μιλώντας αργότερα στους δικηγόρους και των δύο πλευρών, χαρακτήρισε την υπόθεση «την πιο ιδιαίτερη δίκη που έχω δει ή έχω ακούσει γι' αυτήν ποτέ». Η ποινή του θα απαγγελθεί τη 18η Οκτωβρίου.

Στην τελική του αγόρευση, ο εισαγγελέας Τζον Λιούιν χαρακτήρισε τον Νταρστ «ναρκισσιστή ψυχοπαθή» που σκότωσε την Μπέρμαν σε μια προσπάθεια να καλύψει την εξαφάνιση της συζύγου του, της Κάθλιν ΜακΚόρμακ Νταρστ, στη Νέα Υόρκη το 1982.

Ο Νταρστ δικάστηκε μόνο για το φόνο της Μπέρμαν στην Καλιφόρνια, αλλά οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι δολοφόνησε τρεις ανθρώπους: την αγνοούμενη σύζυγό του, την Μπέρμαν κι έναν γείτονα στο Τέξας που ανακάλυψε την ταυτότητά του ενώ ο Νταρστ κρυβόταν από τις αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιμενικό - Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών: Εντυπωσιακές εικόνες από επιχείρηση (βίντεο)

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: τα σημεία για δωρεάν rapid test το Σάββατο

AUKUS: Στον “πάγο” οι σχέσεις της Γαλλίας με ΗΠΑ, Αυστραλία και Βρετανία