Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Γκάρι Ροντρίγκες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η διάρκεια του συμβολαίου που υπέγραψε ο 30χρονος μεσοεπιθετικός.

O Ολυμπιακός ανακοίνωσε το πρωί του Σαββάτου την μεταγραφή του Γκάρι Ροντρίγκες, με συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων.

Η ανακοίνωση της “ερυθρόλευκης” ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου του 1990 στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Μετά από το πέρασμά του στις Ακαδημίες της Feyenoord και της Real Sport Clube, ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 2009 από την XerxesDZB. Το 2011 αγωνίστηκε στην Boshuizen και στη συνέχεια η Den Haag αγόρασε τα δικαιώματά του, αλλά τον παραχώρησε με τη μορφή δανεισμού στην Dordrecht.

Τη σεζόν 2013/14 μετακόμισε στη Βουλγαρία για λογαριασμό της Levski Sofia και την επομένη έκανε το άλμα για την ισπανική Elche. Ο Ροντρίγκεζ αγωνίστηκε στα γήπεδα της Superleague με τη φανέλα του ΠΑΟΚ από το 2015 έως τον Ιανουάριο του 2017, όταν και πήρε μεταγραφή για τη Galatasaray. Στις αρχές του 2019 η Al-Ittihad δαπάνησε το ποσό των 9 εκ. ευρώ για να τον αποκτήσει και μετά από έξι μήνες ο Ροντρίγκες επέστρεψε στο τουρκικό πρωτάθλημα, αυτή τη φορά για να ενισχύσει τη Fenerbahce.

Ο 30χρονος ακραίος μεσοεπιθετικός έχει 30 συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου, έχοντας σκοράρει και πέντε φορές.»

Ειδήσεις σήμερα:

Καλύβια: Έκρηξη και φωτιά σε σπίτι

Μητσοτάκης για ΝΑΤΟ: Η Ελλάδα ισχυρός και αξιόπιστος σύμμαχος (βίντεο)

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: Φορολοταρία 2 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο (βίντεο)