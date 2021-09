Κόσμος

AUKUS - Γάλλος ΥΠΕΞ: σε κρίση οι σχέσεις μας με ΗΠΑ και Αυστραλία

Ο Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν κατήγγειλε «τα ψέματα, τη διπλοπροσωπία, μια σοβαρή διάρρηξη εμπιστοσύνης» και την «περιφρόνηση» εκ μέρους των συμμάχων της Γαλλίας.

Η Γαλλία θεωρεί ότι βρίσκεται σε «κρίση» με τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, αφού η Καμπέρα ακύρωσε τη σύμβαση για την προμήθεια γαλλικών υποβρυχίων, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι France 2 απόψε.

Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας έκανε λόγο για «σοβαρή κρίση» που προκλήθηκε από τον τορπιλισμό αυτής της συμφωνίας, καταγγέλλοντας «τα ψέματα (…) τη διπλοπροσωπία (…) μια σοβαρή διάρρηξη εμπιστοσύνης» και την «περιφρόνηση» εκ μέρους των συμμάχων της Γαλλίας.

Ο υπουργός έκρινε εξάλλου ότι «αυτό που συνέβη» θα έχει επιπτώσεις στον καθορισμό της νέας στρατηγικής αντίληψης του ΝΑΤΟ, χωρίς πάντως να φτάσει στο σημείο να μιλήσει για αποχώρηση της Γαλλίας από το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο.

Όταν ρωτήθηκε για την ανάκληση των Γάλλων πρεσβευτών από την Ουάσινγκτον και την Καμπέρα, ο Λε Ντριάν δικαιολόγησε την απόφαση λέγοντας ότι «υπάρχει μια σοβαρή κρίση μεταξύ μας».

«Το γεγονός ότι, για πρώτη φορά στην ιστορία των σχέσεων των ΗΠΑ με τη Γαλλία, ανακαλούμε για διαβουλεύσεις τον πρεσβευτή μας, είναι μια σοβαρή πολιτική πράξη που δείχνει την ένταση της σημερινής κρίσης μεταξύ των δύο χωρών μας και επίσης με την Αυστραλία», είπε. Η ανάκληση του πρεσβευτή από το Λονδίνο κρίθηκε άσκοπη: «Γνωρίζουμε τον μόνιμο καιροσκοπισμό» των Βρετανών, ειρωνεύτηκε ο Γάλλος υπουργός, χαρακτηρίζοντας το Ηνωμένο Βασίλειο «ρεζέρβα» της τριμερούς πρωτοβουλίας.

Την Παρασκευή, η Γαλλία ανακάλεσε τους πρεσβευτές της από τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, με αφορμή την τριμερή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας (AUKUS) που περιλαμβάνει τις δύο αυτές χώρες και τη Βρετανία.

Ο Λε Ντριάν τόνισε ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν έχει συζητήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον Τζο Μπάιντεν, για το θέμα των υποβρυχίων.

