ΕΦΚΑ: Μονιμοποίηση για τα ηλεκτρονικά ραντεβού

Περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια ηλεκτρονικά ραντεβού τον τελευταίο χρόνο. Μονιμοποίηση του μέτρου με απόφαση Χατζηδάκη.

Συνολικά 1.728.925 ηλεκτρονικά ραντεβού στα τοπικά υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ για 1.379.078 ασφαλισμένους έχουν πραγματοποιηθεί κατά τους τελευταίους 12 μήνες εφαρμογής του μέτρου.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, «το σύστημα των ηλεκτρονικών ραντεβού βρήκε μεγάλη ανταπόκριση στο συναλλασσόμενο κοινό, καθώς εξάλειψε σημαντικά την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων και περιόρισε αισθητά τους υγειονομικούς κινδύνους, λόγω COVID-19».

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, αποφάσισε τη μονιμοποίηση του μέτρου των ηλεκτρονικών ραντεβού, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ, αλλά και την ανάγκη των πολιτών να εξυπηρετούνται άμεσα, με οργάνωση και χωρίς να στέκονται σε ουρές.

Πέραν της μονιμοποίησης του μέτρου, μεγάλη αποδοχή είχε και το μέτρο της διεύρυνσης του χρονικού περιθωρίου κλεισίματος του ηλεκτρονικού ραντεβού τους. Πλέον, ο πολίτης θα μπορεί να κλείνει ηλεκτρονικά το ραντεβού του σε ένα υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ, έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξει την ημέρα και ώρα, που τον εξυπηρετεί, σε ένα εύρος πέντε εβδομάδων, από τρεις που ήταν μέχρι πρότινος.

Πώς λειτουργεί το ηλεκτρονικό ραντεβού;

Η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού παρέχεται, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου Gov.gr, καθώς και της επίσημης ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ. Οι κατηγορίες αιτήματος για τις οποίες ο ασφαλισμένος δύναται να κλείσει ραντεβού περιλαμβάνονται στον πίνακα που επισυνάπτεται (συνημμένο αρχείο 1).

Η διαδικασία κλεισίματος ηλεκτρονικού ραντεβού είναι η εξής:

1. Μπαίνετε στο site www.efka.gov.gr. Επιλέγετε το e-ΕΦΚΑ-Μένουμε Ασφαλείς.

2. Αφού κάνετε Είσοδο με κωδικούς TAXISNET.

3. Η εφαρμογή ζητάει να συμπληρώσετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας.

4. Παρέχετε την εξουσιοδότηση, για να προχωρήσει η διαδικασία και γίνεται η αυθεντικοποίηση του χρήστη.

5. Εμφανίζει όλες τις συναλλαγές που παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

6. Αφού πατήσετε Συνέχεια, εμφανίζονται τα στοιχεία σας και επιλέγετε Νέα αίτηση.

7. Ανοίγει η παρακάτω οθόνη που περιέχει όλα τα στοιχεία σας, που έχει αντλήσει από το taxis και πρέπει να συμπληρώσετε τα εξής:

E-mail : όπου θα σας έρθει απάντηση για το ηλεκτρονικό ραντεβού.

: όπου θα σας έρθει απάντηση για το ηλεκτρονικό ραντεβού. Ιδιότητα : όπου επιλέγετε σε ποια κατηγορία ασφάλισης ανήκετε.

: όπου επιλέγετε σε ποια κατηγορία ασφάλισης ανήκετε. Κατηγορία αιτήματος : επιλέγετε από μενού τι αφορά το αίτημά σας.

: επιλέγετε από μενού τι αφορά το αίτημά σας. Περιφερειακή Ενότητα : επιλέγετε από μενού την περιφερειακή ενότητα.

: επιλέγετε από μενού την περιφερειακή ενότητα. Υπηρεσιακή μονάδα ΕΦΚΑ: επιλέγετε από μενού τη μονάδα του ΕΦΚΑ που επιθυμείτε.

Τέλος, μπορείτε να γράψετε το αίτημά σας και να επιλέξετε ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο τελευταίο ερώτημα «Θέλετε να πραγματοποιήσετε επίσκεψη στο υποκατάστημα».

8. Αφού πατήσετε Υποβολή αίτησης, εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς αποστολής του αιτήματός σας. Εφόσον πράγματι απαιτείται η προσέλευσή σας σε Υπηρεσία e-ΕΦΚΑ, θα ενημερωθείτε μέσω e-mail για την ημέρα και την ώρα της επίσκεψής σας και περιμένετε να λάβετε e-mail από την υπηρεσία.

9. Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει την πραγματοποίηση επίσκεψης σε υποκατάστημα εμφανίζεται ο επισυναπτόμενος πίνακας, για να κλείσετε το ραντεβού σας.

10. Τέλος, εμφανίζεται το αίτημά σας και μπορείτε να κάνετε και νέα αίτηση, ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο e-ΕΦΚΑ, εντός του 2021, αναμένεται να πραγματοποιηθούν πάνω από 10 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές, κάτι που πρακτικά σημαίνει την κατάργηση αντίστοιχων μετακινήσεων από και προς τα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης του e-ΕΦΚΑ, καθώς και εξοικονόμηση χιλιάδων εργατοωρών για τους πολίτες.

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ παροτρύνει τους πολίτες να μην επισκέπτονται τα υποκαταστήματα για συναλλαγές που μπορούν μέσα σε ελάχιστα λεπτά να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από το σπίτι ή το γραφείο τους.

Άμεσος στόχος του e-ΕΦΚΑ, όπως αναφέρει, είναι:

η σταδιακή αύξηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και όσες υπηρεσίες παρέχονται ηλεκτρονικά, αλλά και μέσω των υποκαταστημάτων, σταδιακά να διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο και στην αποφόρτιση των υπαλλήλων και την αξιοποίησή τους σε πτυχές του φορέα με αυξημένες ανάγκες.

