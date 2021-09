Κόσμος

Αφγανιστάν: O ISIS πίσω από τις βομβιστικές επιθέσεις στην Τζαλαλαμπάντ

Τι αναφέρει η οργάνωση για τις επιθέσεις που σημειώθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή.

Το "Ισλαμικό Κράτος" ανέλαβε απόψε την ευθύνη για μια σειρά βομβιστικών επιθέσεων στην πόλη Τζαλαλαμπάντ του ανατολικού Αφγανιστάν, μετέδωσε το «πρακτορείο» των τζιχαντιστών, το Amaaq, στο κανάλι του στο Telegram.

«Περισσότερα από 35 μέλη της πολιτοφυλακής των Ταλιμπάν σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε σειρά εκρήξεων» ανέφερε η οργάνωση για τις επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες Σάββατο και σήμερα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα σχόλιο από τους Ταλιμπάν σχετικά με τον απολογισμό αυτόν.

Πηγές είπαν το Σάββατο στο πρακτορείο Reuters ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από τις εκρήξεις στην Τζαλαλαμπάντ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Ναντζαρχάρ. Οι πηγές αυτές επικαλέστηκαν πληροφορίες από νοσοκομεία και αυτόπτες μάρτυρες.

