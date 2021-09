Παράξενα

Μέλισσες σκότωσαν 63 πιγκουίνους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέλισσες σκότωσαν 63 πιγκουίνους απειλούμενου είδους στη Νότια Αφρική!

Εξήντα τρεις σφηνίσκοι του Ακρωτηρίου, ένα απειλούμενο είδος πιγκουίνου, βρέθηκαν νεκροί σε μια παραλία στη Νότια Αφρική, σκοτωμένοι από μέλισσες, όπως έγινε γνωστό σήμερα από το Ίδρυμα της Νότιας Αφρικής για την προστασία των παράκτιων πτηνών (Sanccob).

«Τα πουλιά τσιμπήθηκαν μέχρι θανάτου από τις μέλισσες», εξήγησε ο κτηνίατρος Δρ Ντέιβιντ Ρόμπερτς.

Οι σφηνίσκοι εντοπίστηκαν νεκροί την Παρασκευή, σε μια παραλία της πόλης Σάιμονς Τάουν, περίπου 40 χιλιόμετρα από το Κέιπ Τάουν. Γύρω από τα μάτια τους ήταν εμφανή τα τσιμπήματα των μελισσών. Αλλωστε, πολλές μέλισσες βρέθηκαν επίσης νεκρές στην παραλία αυτήν.

Οι ειδικοί έκαναν πάντως και άλλες εξετάσεις για να αποκλείσουν την πιθανότητα να πέθαναν οι πιγκουίνοι από ασθένειες ή από κάποια τοξική ουσία.

Ο Ρόμπερτς έκανε λόγο για ένα «σπάνιο και ασυνήθιστο» φαινόμενο, αλλά σημείωσε ότι στη ζώνη αυτή, που είναι εθνικό πάρκο, «οι μέλισσες είναι επίσης μέρος του οικοσυστήματος».

Η Νότια Αφρική φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αποικία σφηνίσκων στον κόσμο.

Οι αφρικανικοί πιγκουίνοι απειλούνται με εξαφάνιση και το 2019 καταγράφηκαν σε όλον τον κόσμο μόνο 13.000 ζευγάρια, κυρίως στη Νότια Αφρική και τη γειτονική Ναμίμπια.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα - Αγώνας καρτ: Αγωνία για το παιδί στη ΜΕΘ - Η συγκλονιστική περιγραφή γιατρού (βίντεο)

Τροχαίο με δύο νεκρούς στην Κρήτη: Ένας 21χρονος και ένας 17χρονος (εικόνες)

Κορονοϊός - Τρίτη δόση εμβολίου: Σήμερα οι ανακοινώσεις, ποιους αφορά