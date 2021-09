Πολιτική

ΥΠΕΞ: Διάβημα διαμαρτυρίας στην Τουρκία για παράνομη αλιεία

Εντολή Δένδια στην ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα. Σκληρή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Εντολή στην ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα για την πραγματοποίηση διαβήματος διαμαρτυρίας για παράνομη αλιεία από τουρκικά αλιευτικά σκάφη εντός των χωρικών μας υδάτων, έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της διασφάλισης της εθνικής μας κυριαρχίας, καθώς και της προστασίας του ευρωπαϊκού κεκτημένου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Επίσης, τόνισε την καταδικαστέα πρακτική σκαφών της τουρκικής ακτοφυλακής, η οποία συνοδεύει τα τουρκικά αλιευτικά και παρενοχλεί τα ελληνικά αλιευτικά.

«Η παράνομη αλιεία εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων αποτελεί επίσης παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, πέρα από το γεγονός ότι είναι ακόμα μια παραβίαση, εκ μέρους της Τουρκίας, του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Η Τουρκία, δυστυχώς, συνεχίζει ακάθεκτη την παραβατική της συμπεριφορά. Η ελληνική πλευρά, προσηλωμένη στην προάσπιση των δικαιωμάτων της που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο, δεν αφήνει καμία πρόκληση να μείνει αναπάντητη», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

