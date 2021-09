Αθλητικά

Μαρία Σάκκαρη: νέα άνοδος στην παγκόσμια κατάταξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσο κοντά βρίσκεται στην κορυφαία δεκάδα. Δείτε σε ποιες θέσεις βρίσκονται άλλες δύο Ελληνίδες τενίστριες

H Μαρία Σάκκαρη ανέβηκε στην 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της WTA, βελτιώνοντας το προσωπικό της ρεκόρ και πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο στην είσοδο της, για πρώτη φορά, στην πρώτη 10άδα.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έχει 3.750 βαθμούς στο ενεργητικό της.

Στο μεταξύ, η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου ανέβηκε κι αυτή ένα σκαλοπάτι, για να βρεθεί 186η με 375 βαθμούς, ενώ επτά θέσεις ψηλότερα από την προηγούμενη κατάταξη, στην 215η (με 331 βαθμούς), βρίσκεται πλέον η Δέσποινα Παπαμιχαήλ.

Στην κορυφή παραμένει η Άσλεϊ Μπάρτι (10.075) από την Αυστραλία, όπως και στην δεύτερη θέση η Αρίνα Σαμπαλένκα από τη Λευκορωσία (7.720).

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

Άσλεϊ Μπάρτι (Αυστραλία): 10.075 Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία): 7.720 Καρολίνα Πλίσκοβα (Τσεχία) : 5.315 Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία): 4.860 Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (Τσεχία): 4.668 Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία): 4.571 Σοφία Κένιν (ΗΠΑ): 4.413 Ναόμι Οσάκα (Ιαπωνία): 4.326 Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα (Ισπανία): 4.315 Πέτρα Κβίτοβα (Τσεχία): 4.060

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσία: Πυροβολισμοί σε Πανεπιστήμιο – Φοιτητές πηδούν από τα παράθυρα (βίντεο)

Δροσάκη για Φιλιππίδη: Αρρώστησα, το έζησα πάλι (βίντεο)

Πάτρα: Κοριτσάκι συμπεριφέρεται σαν… γάτα (βίντεο)