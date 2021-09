Life

Doutzen Kroes: Δεν θα κάνω το εμβόλιο κατά του κορονοϊού

Το διάσημο μοντέλο προκάλεσε αντιδράσεις με τις δηλώσεις της για την πανδημία.

Η Doutzen Kroes γνωστοποιεί τις πεποιθήσεις της σχετικά με το εμβόλιο για την COVID-19, αποκαλύπτοντας ότι δεν σχεδιάζει να το κάνει.

Το 36χρονο μοντέλο μοιράζεται τις απόψεις του για την πανδημία στο Instagram και εκφράζει τις σκέψεις του σε μια ολοκαίνουργια ανάρτηση που έχει συζητηθεί.

“Δεν θα αναγκαστώ να κάνω το εμβόλιο. Δεν θα αναγκαστώ να διακινδυνέψω την υγεία μου για να συμμετάσχω στην κοινωνία. Δεν θα δεχτώ τον αποκλεισμό ατόμων με βάση την ιατρική τους κατάσταση” έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτηση της.

